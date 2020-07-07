قوات الدفاع الشعبي تلحق عدة ضربات بجيش الاحتلال التركي

وجاء ذلك وفقاً لبيان المركز الإعلامي لقوّات الدفاع الشعبي HPG الذي أوضح أنّ مقاتلي ومقاتلات الكريلا يواصلون عمليّاتهم العسكريّة ضدّ جيش الاحتلال التركي في إطار "معركة حفتانين"، وفي هذا السياق "نفذت قوّاتنا، أمس الإثنين في الساعة 16:20، عملية نوعية على تجمّع لجنود الاحتلال في محيط تلّة ’الشهيد آدار’، أسفر عن مقتل جنديّ تركي".

وتابع البيان: "في إطار حملة الشهيد باكر والشهيدة رونيا الثوريّة، استهدف مقاتلو ومقاتلات الكريلا، في الساعة 07:30 أوّل أمس الأحد، وحدات عسكريّة تركيّة في محيط ناحية ’جارجيلا’ التابعة لمناطق زغروس، بعمليّات قنص أسفرت عن تحييد جنديّ من جيش الاحتلال".

أمس الإثنين في الساعة 15:00، نفذت قوّاتنا عملية نوعية على تجمّعات لجنود الاحتلال التركي في محيط تلّة ’هركول’ التابعة لناحية ’جلى’ بمنطقة جولميرك، تمكّنت فيها من تدمير مواقع عسكريّة لجيش العدو، فيما لم يتسنّى لنا معرفة عدد القتلى أو المصابين".

وأشار بيان قوّات الدفاع الشعبي إلى أنّ مقاتلي ومقاتلات الكريلا، وفي إطار حملة الانتقام للشهيدة ميديا ماوا والشهيد رزكار كفر، استهدفوا أمس الإثنين، الساعة 21:00، ثكنة "خلكآفاي" في محيط ناحية "ألباك" التابعة لمنطقة وان بشمال كردستان، بهجوم مباغت "أسفر عن تدمير سواتر عسكريّة، دون أن تتمكّن من معرفة أعداد القتلى أو المصابين فيها.

المصدر: ANF