قوات الدفاع الشعبي تكشف سجلات ثلاثة مقاتلين استشهدوا في جبال كردستان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كشف من خلاله سجلات 3 مقاتلين، وجاء في نصه:

” استشهد كل من رفاقنا هلو، جيندا، وروجين، بتاريخ 14 و18 آب الجاري جراء قصف جيش الاحتلال التركي على منطقتي جودي وكاتو جيركا، حيث شارك رفاقنا الثلاثة على مستوى القيادة في الخطوات الثورية في منطقة بوطان، وحاولوا القيام بواجبهم ومسؤوليتهم الثورية بأفضل طريقة ممكنة”.

وسجلت الشهداء بحسب البيان، كالتالي:

الاسم الحركي: هلو مهابادي

الاسم والنسبة: محمد علي زاد

مكان الولادة: مهاباد

اسم الأم – الأب: آمي – علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: جودي/ 14 آب عام 2021

الاسم الحركي: جيندا برات جيهان

الاسم والنسبة: نورجان جينتان

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: عيشة – عمر

مكان وتاريخ الاستشهاد: كاتو جيركا/ 18 آب عام 2021

الاسم الحركي: روجين آمد

الاسم والنسبة: فيدان كودبنار

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: هدية – كولي

مكان وتاريخ الاستشهاد: كاتو جيركا- 18 آب عام 2021

وقال المركز في ختام بيانه: “أن رفاقنا هلو، جيندا، روجين أظهروا مقاومة فدائية ضد هجمات الإبادة الجماعية للدولة التركية من أجل القضاء على حركتنا في بوطان، كما أن قوات الكريلا ألحقت ضربات قوية وخسائر فادحة بجيش العدوان التركي”.

نتوجه بالعزاء لذوي الشهداء الثلاثة، كما نقدم خالص تعازينا للشعب الكردي أجمع، ونتعهد بحمل شعلة المقاومة التي حملها شهداؤنا قبلنا والمواصلة على خطاهم حتى تحقيق النصر لشعبنا وكردستان”.