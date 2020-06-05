قوات الدفاع الشعبي تكشف سجلات 5 مقاتلين استشهدوا في موش

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني في البيان "في الثامن من شهر تشرين الأول عام 2019 بدأ جيش الاحتلال التركي بحملة في منطقة دورشين وجنوب موش، استمرت حوالي شهرين من الزمن. وخلال هذه الحملة وفي اليوم السابع من كانون الأول 2019 ارتقى 5 من مقاتلينا إلى مرتبة الشهادة في ساحة والي كايا جنوب موش".

وبحسب المركز الإعلامي فإن سجلات الشهداء هي كالتالي:

الاسم الحركي: جوان تولهلدان

الاسم والكنية: موسى كالكان

مكان وتاريخ الولادة: آمد

اسم الأم والأب: دلال – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 كانون الأول 2019 – جنوب موش.

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الاسم الحركي: دوغا جان فدا

الاسم والكنية: زهرة آريلماز

مكان وتاريخ الولادة: آمد

اسم الأم والأب: قديسة – محمد ويسي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 كانون الأول 2019 – جنوب موش.

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الاسم الحركي: شرفان آمد

الاسم والكنية: سليمان جنار

مكان وتاريخ الولادة: آكري

اسم الأم والأب: حبيبة - نديم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 كانون الأول 2019 – جنوب موش.

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الاسم الحركي: تولهلدان آمد

الاسم والكنية: مليك بال

مكان وتاريخ الولادة: آمد

اسم الأم والأب: كلثوم - إحسان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 كانون الأول 2019 – جنوب موش.

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الاسم الحركي: زنار آمد

الاسم والكنية: آردال تكاي

مكان وتاريخ الولادة: آمد

اسم الأم والأب: رمزية - أكرم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 كانون الأول 2019 – جنوب موش.

وتقدمت قوات الدفاع الشعبي الكردستاني بالعزاء لأسر المناضلين الخمسة، ولعموم الشعب الكردستاني الوطني، وجددت العهد بالتأكيد على تحقيق الانتصار اعتماداً على الميراث الذي تركه الشهداء خلفهم.

(ح)