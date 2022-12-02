قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل ثلاثة مقاتلين استشهدوا في تلة هكاري بمتينا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل 3 مقاتلين استشهدوا في تلة هكاري بمتينا، جاء في نصه:

"في بياننا الصادر في 28 تشرين الثاني 2022، ذكرنا أنه في 26 تشرين الثاني تم تنفيذ عملية ثورية شاملة ضد العدو المتمركز في ساحة المقاومة في تلة هكاري في متينا، ما أسفر عن مقتل 42 جندياً تركياً والاستيلاء على العديد من المعدات العسكرية، في هذه العملية الثورية، شاركنا المعلومات مع شعبنا والرأي العام أن رفاقنا، آمد وبنفش وباران، الذين شاركوا في هذه العملية الثورية بروح فدائية، وذهبوا إلى مواقع العدو ونفذوا العديد من العمليات ضدهم وقاتلوا بشجاعة حتى أنفاسهم الأخيرة، ارتقوا إلى مرتبة الشهادة.

استشهد رفاقنا جراء هجمات بالأسلحة الكيماوية المحظورة استخدامها في القانون الدولي، ونفذت هذه العملية الثورية كعملية انتقامية تخليداً لذكرى جميع رفاقنا الذين استشهدوا بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية في شخص القيادي لإيالة متينا، رفيقنا نوري يكتا، لقد أصبحت هذه العملية الثورية تعبيراً ملموساً عن المقاتلين الفدائيين الآبوجيين، وولاء لحقيقة الشهداء والرفاقية، دخل رفاقنا آمد وبنفش وباران، وهم القادة والمقاتلون الفدائيين الآبوجيين، إلى مواقع العدو في ساحة المعركة ووصلوا إلى أعلى مستويات البطولة، هؤلاء الرفاق الأبطال الذين قاتلوا بطموح وتصميم كبيرين، وناضلوا بجهد عالٍ في ظل أقسى الظروف لتحقيق طموحهم وتصميمهم العاليين، على الرغم من إصاباتهم الخطيرة، إلا أنهم لم يتراجعوا واستمروا في العملية الثورية، وقاوموا حتى استولوا على كل مواقع العدو واستشهدوا بشجاعة.

نقدم تعازينا للعائلات الوطنية العزيزة لرفاقنا آمد وبنفش وباران الذين هم أكثر الأمثلة الملموسة لإرادة الآبوجية، وروح الفدائية والهجومية العالية، والقادة الذين ابتكروا أسلوب الكريلايتية في العصر الجديد، ونتعهد بأن نواصل نضال شهدائنا العظماء بنفس الروح والإرادة حتى النصر.

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: آمد آفستا

الاسم والكنية: ديار سولماز

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: منيجة - يلماز

مكان وتاريخ الاستشهاد: 26 تشرين الثاني 2022 متينا

الاسم الحركي: بنفش فجين

الاسم والكنية: بونجا غوك آلب

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: نوران - شفيق

مكان وتاريخ الاستشهاد: 26 تشرين الثاني 2022 متينا

الاسم الحركي: باران جراف

الاسم والكنية: جكدار أوغوز

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: خاتون – محمد علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 26 تشرين الثاني 2022 متينا"

(ل م)