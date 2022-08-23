قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل ثلاثة مقاتلين استشهدوا في متينا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً كشف فيه سجل ثلاثة مقاتلين في القوات استشهدوا في متينا في الخامس من شهر تموز المنصرم. جاء في نصّه:

"يشهد جيش الاحتلال التركي حالةً من الانسداد والعجز في هجومه الاحتلالي على باشور كردستان. وليتخلّص من هذه الحالة وسّع نطاق هجومه الاحتلالي باتّجاه منطقة متينا. هذا وتواصل قواتنا مقاومتها التاريخية ضد جيش الاحتلال. إذ تم بالإرادة الآبوجية اتّخاذ موقفٍ في منطقة متينا مثلما تمّ اتخاذه في منطقة زاب وأحبطت مخططات جيش الاحتلال. ومن روّاد هذه المقاومة الملحمية رفاقنا؛ روجهات، علي وباهوز الذين استخدموا في عملياتهم أسلوب حرب فرق الكريلا المتحركة بنجاح وقاتلوا في الخامس من تموز المنصرم بشجاعة واستشهدوا في اليوم ذاته. وجّه أبناء كردستان البواسل هؤلاء ضربات موجعة لجيش الاحتلال عبر المقاومة على النهج الفدائي. ونحن نعد بتتويج مقاومتهم بالانتصار ونقدّم تعازينا لذويهم ولشعبنا الكردستاني الوطني بأسره".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: روجهات كردستان

الاسم والكنية: فرهات أوتغن

مكان الولادة: أضنة

اسم الأم- الأب: حمدية- نعمت

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تموز 2022/ متينا

الاسم الحركي: علي تولهلدان

الاسم والكنية: متين كارا بوغا

مكان الولادة: ديلوك

اسم الأم- الأب: أسمر- رسول

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تموز 2022/ متينا

الاسم الحركي: باهوز باغوك

الاسم والكنية: فرهات دميرتاش

مكان الولادة: ميردين

اسم الام- الأب: هانيمة- آصلان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 تموز 2022/ متينا

(ر)