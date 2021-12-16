قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل ثلاثة مقاتلين استشهدوا في ديرسم

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً كشف فيه سجل 3 من مقاتليها ممن استشهدوا في منطقة ديرسم، أثناء مواجهة هجمات جيش الاحتلال التركي، وجاء فيه:

استشهد رفيقنا القيادي هردم الذي ضحى بروحه من أجل شعبه في تشرين الأول جراء القصف المدفعي لجيش الاحتلال التركي الفاشي على منطقة بوطان.

وسجل رفيقنا الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: هردم آراس

الاسم والنسبة: فيصل اكوش

مكان الولادة: آمد

اسم الأم ـ الأب: شفيقة ـ ويسي

مكان وتاريخ الاستشهاد: بوطان/ تشرين الثاني 2021

ولد رفيقنا هردم في ناحية لجه في ولاية آمد الكردستانية ونشأ في كنف عائلة وطنية دفعت ثمناً باهظاً في النضال من أجل حرية كردستان وبسبب هذه السمات المميزة لعائلته، تعرف هردم على حركة المقاومة وتمكن من التعمق في معرفته بنضال حزبنا من أجل الحرية منذ نعومة أظفاره وازدادت رغبته في الانضمام إلى صفوف المقاومة ونبذ سياسات الإبادة الجماعية التي تمارسها الدولة التركية ضد الشعب الكردي، كما أدرك رفيقنا أن من واجبه المشاركة في المقاومة بشتى الطرق، وبدون تردد انضم إلى صفوف المقاومة وانغمس في أيديولوجية القائد أوجلان و أخذ مكانه في قلوب رفاقه، حيث تعمق في الروح الرفاقية التي تعد إحدى المبادئ الأساسية لحزبنا ضمن الكريلا، وواصل النضال حتى أصبح جديراً بالقيادة، كما ارتقى إلى الصدارة ونفذ مهامه بنجاح وإرادة قوية، وشارك في العديد من العمليات التي أوقعت خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال التركي حتى نال مرتبة الشرف باستشهاده.

وفي السابع من أيار 2021 استشهد رفيقنا عصيان أثناء مقاومته ضد عملية الاحتلال التركي في ساحات ياسكا ومنتكا ووادي سال في ديرسم، والذي أبدى مقاومة بطولية وأصيب برصاص جيش الاحتلال، ولكيلا يقع أسيراً في يد الاحتلال قام بتفجير نفسه بقنبلته اليدوية وارتقى إلى مرتبة الشهادة، لم يقبل رفيقنا عصيان بالاستسلام والأسر وأصبح من مناضلي القائد، لم تردنا معلومات تفصيلية عن هوية رفيقنا وسوف نتشارك المعلومات فور حصولنا عليها.

الاسم الحركي: عصيان

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرسم/ 7 أيار 2021

في السادس عشر من آب 2021 قصف جيش الاحتلال التركي منطقة دركويه التابعة لناحية خوزدا في ديرسم وأسفر القصف عن استشهاد رفيقنا فدكار آمد

وسجل رفيقنا الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: فدكار آمد

الاسم والنسبة: محمد شيخموس تالماج

مكان الولادة: آمد

اسم الأم ـ الأب: سمرا ـ أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرسم/ 16 آب 2021

نتقدم بتعازينا لذوي شهدائنا هردم وعصيان وفدكار الذين خاضوا نضالاً أسطورياً في ديرسم وقدموا أرواحهم فداء لشعبهم وأرضهم، كما نعزي شعبنا الكردي بأننا سننتقم لرفاقنا الشهداء ونواصل السير على دربهم النضالي حتى تحقيق أهدافهم في كردستان حرة”.

الهجمات الجوية:

شاركت قوات الدفاع الشعبي HPG هذه المعلومات عن الهجمات الجوية لجيش الاحتلال التركي:

في الخامس عشر من كانون الأول بين الساعة 15:00-18:30 قصف جيش الاحتلال التركي منطقة كافيا، قرية شكفتيان في جمانكه وقرية بلمند التابعة لدينارت بالطائرات الحربية.

في التاريخ نفسه وفي تمام الساعة 16:00 قصف جيش الاحتلال التركي منطقة جمجو التابعة لمنطقة زاب بالطائرات الحربية.

في حين لم تتلقَ قوات الكريلا أية خسائر خلال هذه الهجمات المكثفة لجيش الاحتلال التركي.

المصدر:ANF