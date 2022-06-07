قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل ثلاثة من مقاتليها استشهدوا في حفتانين

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عبر بيانٍ كتابي أصدره اليوم الثلاثاء، سجل ثلاثة مقاتلين استشهدوا في حفتانين في الـ 11 من شباط المنصرم.

وجاء نصّ البيان كالتالي:

"أسفرت الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي على منطقة حفتانين في الـ 11 من شباط المنصرم عن استشهاد رفاقنا الثلاثة؛ روني ومظلوم وقنديل. وسنواصل نضالنا لتحقيق أحلام رفاقنا البواسل الذين كانوا مثالاً للقيادة الآبوية.

نقدّم تعازينا لعوائل رفاقنا الكرام روني ومظلوم وقنديل ولشعبنا الكردستاني الوطني بأسره".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: روني آربابا

الاسم والكنية: زانيار حسيني

مكان الولادة: بانه

اسم الأم- الأب: نازدام- رحمن

تاريخ ومكان الاستشهاد: 11 شباط 2022/ حفتانين

الاسم الحركي: مظلوم قامشلو

الاسم والكنية: رامان شيخموس

مكان الولادة: قامشلو

اسم الأم- الأب: صالحة- شيخموس

تاريخ ومكان الاستشهاد: 11 شباط 2022/ حفتانين

الاسم الحركي: قنديل دلبرين

الاسم والكنية: شعبان محمد

مكان الولادة: الرقة

اسم الأم- الأب: لطيفة- محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 11 شباط 2022/ حفتانين.

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