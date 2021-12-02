قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل ثلاثة من مقاتليها استشهدوا في عام 2015

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً نقلته وكالة فرات للأنباء، كشف فيه سجل ثلاثة من مقاتليها، استشهدوا عام 2015.

وجاء في نص البيان:

نفذت قواتنا عملية ضد جيش العدو بتاريخ 13 تشرين الثاني 2015، على تل الشهيد عزيز في منطقة جيلو، قوبلت بقصف للاحتلال التركي، أسفر عن إصابة رفاقنا آمد وباهوز وبروسك، ما أدى إلى استشهادهم.

وسجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: آمد روجهلات

الاسم والنسبة: سجّاد مسيحانفس

مكان الولادة: أورمية

اسم الام و الاب: خديجة - فرهاد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 13 تشرين الثاني 2015 جيلو

الاسم الحركي: باهوز جاتاك

الاسم والنسبة: أردال شاكار

مكان الولادة: وان

اسم الأب و الأم: عصمت - هيبت

مكان وتاريخ الاستشهاد: 13 تشرين الثاني 2015 / جيلو

الاسم الحركي: بروسك آرمانج

الاسم والنسبة: كنعان آي

مكان الولادة: آمد

اسم الأب و الأم: واصف - غانيمة

مكان وتاريخ الاستشهاد: 13 تشرين الثاني 2015/ جيلو

وتوجهت قوات الدفاع الشعبي، في بيانها، بالعزاء إلى ذوي الشهداء وجميع أنباء الشعب الكردي. كما جددت العهد "لشهدائنا الأبرار بتحقيق الانتصار لشعبنا وكردستان".

(ل م)