قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل ثلاثة من مقاتليها استشهدوا عام 2017

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم السبت، بياناً كتابياً كشف فيه سجل ثلاثة مقاتلين استشهدوا في جودي عام 2017.

جاء في نصّه ما يلي:

"سطّر رفاقنا مّمو، سرحات وإريش أسماءهم على صفحات تاريخ الحرية الكردستانية بحروفٍ من ذهب وأصبحوا قدوةً بارزة للقيادة الآبوجية. لقد وضعوا حياتهم الشخصية جانباً وأصبحوا ثواراً كردستانيين فدائيين. ثم توجّهوا إلى شنكال مع تنفيذ الإبادة بحقّ الإيزيديين وقاتلوا هناك. وقد تجسّدت الحرب الملحمية والموقف الباسل والفدائي العظيم للقيادة الآبوجية في شخص رفاقنا مَمو، سرحات وإريش. وقف القياديون الآبوجيون بوجه الظلم وهزموا مرتزقة داعش في الوقت الذي كان الجميع يفرّ من شنكال مرتعباً وأدّوا وظيفتهم التاريخية تجاه شنكال بنجاح. بعد ذلك عاد رفاقنا الثلاثة إلى جبال كردستان بهمةٍ عالية وحماس كبير وفخر شديد، وبدأوا هذه المرّة خوض القتال ضدّ فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

لقد ظهر في عام 2017 الذي شهد تأججاً في حرب الشعب الثورية، العديد من الأبطال. عندما كانت دولة الاحتلال التركي تشنّ موجةً كبيرةً من الهجمات على كريلا حركة التحرر الكردستانية كان جميع مناطق باكور كردستان وعلى رأسها بوتان تسطّر ملاحم المقاومة. وقد كانت منطقة جودي هي إحدى مناطق المقاومة تلك. وقد تم تنفيذ العديد من العمليات التي تم فيها توجيه ضرباتٍ موجعةٍ للعدو وإحباط مخططاته في منطقة جودي عندما كان رفيقنا مَمو قائداً للمنطقة. هذا وأدّى رفاقنا الثلاثة مَمو، سرحات وإريش وظيفتهم في تحرير المجتمع الإيزيدي واستشهدوا في الـ 15 من أيلول عام 2017 بعد قتالهم خلال عمليةٍ نفّذها جيش الاحتلال التركي.

ونحن نؤكّد أنّنا سنسير على خطا شهدائنا هؤلاء وسنحقّق أحلامهم بالحرية وسنستحقّ تضحياتهم. ونحن فخورون بالنضال مع رفاقنا هؤلاء. نقدّم تعازينا لعوائل رفاقنا أولاً ثم لجميع أفراد مجتمعنا الإيزيدي المرتبطين برفاقنا من القلب ولشعبنا الكردستاني الوطني بأسره".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: مَمو ميردين

الاسم والكنية: داوود جَليك

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم/ الأب: وسيلة- علي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 15 أيلول 2017/ جودي

الاسم الحركي: سرحات جكرخوين ديغور

الاسم والكنية: إبراهيم غونَن

مكان الولادة: قرس

اسم الأم/ الأب: فاطمة- هلوصي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 15 أيلول 2017/ جودي

الاسم الحركي: إريش هَبون

الاسم والكنية: باريش إركول

مكان الولادة: وان

اسم الأم/ الأب: بديعة- محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 15 أيلول 2017/ جودي

(ر)