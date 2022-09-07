قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل قياديينِ استشهدا في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كشف سجل قياديينِ استشهدا في مناطق الدفاع المشروع، جاء فيه:

"رفيقانا كمال وكندال، اللذان ساهما في خلق وحماية العديد من القيم من خلال انضمامهم الجاد والفدائي منذ اليوم الأول إلى النضال من أجل حرية كردستان، وارتقيا إلى مرتبة الشهادة جراء هجمات جيش الاحتلال التركي التي طالت مناطق الدفاع المشروع في 21 حزيران 2022".

أضاف البيان: "رفيقانا كمال وكندال اللذان شاركا في ساحات نضالنا من أجل الحرية ولم يقبلا أي معيار آخر في عملهم إلا النصر، وبهذه الخصائص أصبحا أفضل الأمثلة لمناضلي الآبوجية، هذان الرفيقان العزيزان شاركا في نضالنا وأخذا مكانهما في قلوب جميع رفاقهم، ونتعهد بمواصلة النضال الذي تركاه لنا".

وتابع البيان، "نعرب عن تعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، ولا سيما عوائلهم العزيزة، الذين ربّوا رفاق مثل رفيقينا كمال وكندال وضمتهم إلى النضال من أجل الحرية لشعبنا".

المعلومات عن سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: كمال بير

الاسم والنسبة: كايهان كارتال

مكان الولادة: أرضروم

اسم الأم – الأب: خالدة – صلاح الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد:21 حزيران 2022/ مناطق الدفاع المشروع

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الاسم الحركي: كندال برسوس

الاسم والنسبة: أوكش دفري

مكان الولادة: عثمانية

اسم الأم – الأب: بياز- محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد:21 حزيران 2022/ مناطق الدفاع المشروع

(ف)