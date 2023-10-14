قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلينِ استشهدا في ميردين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كشف فيه سجل مقاتلينِ، جاء فيه:

"بتاريخ 10 تشرين الأول 2023، اندلعت الاشتباكات بين رفيقينا إبراهيم ونورحق وجيش الاحتلال التركي في منطقة عمريان بمدينة ميردين، وتحوّل الأمر إلى صراع عنيف عندما رد رفاقنا، وهاجم جيش الاحتلال رفيقينا مستخدماً مئات الجنود والعديد من التقنيات الحربية، ومع ذلك؛ رد رفاقنا إبراهيم ونورحق على العدو بشجاعة كبيرة وروح فدائية وقاتلا لساعات، وفي هذه المعركة وجه رفيقينا ضربة قوية للعدو قُتل على إثرها 3 جنود لجيش الاحتلال وأصيب عدة جنود آخرين، لكن الجيش التركي الغازي ووسائل إعلامه الحربية الخاصة لم يعكس خسائره شمال كردستان بأي شكل من الأشكال وحاول إخفائها بالكامل.. حقيقة أن مقاتلي شمال كردستان تحدوا تقنيات العدو وهجماتهم التي لا تعد ولا تحصى، ووجهوا ضربة للجيش الفاشي وكبدتهم خسائر فادحة، حيث تتم محاولة إخفاءها عن الرأي العام لأنها تنفي تماماً وتكشف أكاذيب الحرب الخاصة للدولة التركية، إلا أن رفيقينا إبراهيم ونورحق قاتلا ببطولة وسطرا مقاومة ملحمية، وألحقا بالعدو خسائر فادحة وبلغا منزلة الشهادة بالقتال حتى أنفاسهما الأخيرة، وأصبح رفيقانا إبراهيم ونورحق، اللذان مثلا بمقاومتهما النضالية حالة فدائية لا تقهر، رواد حرب شعبنا الثورية التي تصاعدت في شمال كردستان.

في البداية نتقدم بأحر التعازي لعائلات رفيقينا إبراهيم ونورحق، ولجميع شعبنا الوطني في كردستان، ونتعهد بأننا سنرفع راية المقاومة التي سلمها إيانا رفيقينا بكل مسؤولية ووعي وأننا سنكون جديرين بها.

المعلومات حول سجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: إبراهيم تولهلدان

الاسم والنسبة: بلال شاهين

محل الولادة: إيله

اسم الأم ـ الأب: لاميا ـ علي

محل وتاريخ الاستشهاد: 10 تشرين الأول 2023 / ميردين

الاسم الحركي: نورحق ديرك

الاسم والنسبة: رمضان تمل

محل الولادة: ميردين

اسم الأم ـ الأب: مهدية ـ جبرائيل

محل وتاريخ الاستشهاد: 10 تشرين الأول 2023 / ميردين".

(ف)