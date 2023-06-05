قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلين اثنين استشهدا في بوطان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً كشف فيه سجل مقاتلين اثنين، نشرته وكالة فرات للأنباء.

وجاء فيه:

"أثناء قيام رفيقي دربنا خمكين وعباس بواجبهما في منطقة برواري التابعة لـ سيرت في 12 تشرين الأول 2022، انخرطا في معركة ضد العدو، وحاربا ضد العدو بشجاعة كبيرة، حيث إن العدو الذي لم يقدر على مجابهة رفيقي دربنا، لجأ إلى استخدام تقنيات الحرب والطائرات الحربية، وشن الهجوم على رفيقي دربنا بطريقة دنيئة، وبدورهما، لم يتنازلا عن النضال الفدائي الآبوجي حتى أنفاسهما الأخيرة، واستشهدا معاً.

أمضى كل من رفيقي دربنا خمكين وعباس، اللذين يتشابهان بالجوهر والشخصية والقرية وفترة الانضمام ضمن صفوف النضال وعمرهما، سنوات نضالهما في ساحات مختلفة، ولكن بنفس الطريقة، وأصبحا من الأبناء المختارين والأكثر قيمة لدى شعبنا، والذين تحولوا إلى مناضلين وقادة بارزين لحزبنا، ومزجا الطبيعة البطولية لأهالي بوطان مع النضال الفدائي الآبوجي في شخصيتهما، وسارا بمسيرة بطولية وأسطورية في سهول وجبال كردستان، فقريتي هيشات وأوراخ اللتان لديهما أبطال من هذا القبيل، وسيتفخر أهالي بوطان وجميع أبناء الشعب الكردي دائماً ببطولتهما، وسوف يستذكرونهما كرموز لنضالنا وكـ مناضلين مثاليين.

وبهذا الإيمان وبهذه المشاعر، نتقدم بالعزاء لعائلتهما العزيزتين الوطنيتين وإلى جميع أبناء شعب كردستان، ونجدد العهد بعدم التنازل أبداً في السير على خطى الشهداء".

المعلومات التفصيلية حول سجل رفيقي دربنا، هي كالتالي:

الاسم الحركي: خمكين هيشاتي

الاسم والكنية: عرفان جاغلا

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: مقبولة – رمضان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 12 تشرين الأول 2022 بوطان.

الاسم الحركي: عباس هراكول

الاسم والكنية: سرحد إيبكتن

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: أمينة - خليل

تاريخ ومكان الاستشهاد: 12 تشرين الأول 2022 بوطان".

(ف)