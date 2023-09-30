قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلين استشهدا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً كشف فيه سجل مقاتلين استشهدا في زاب ضمن مناطق الدفاع مديا جنوب كردستان، جاء في البيان:

"في 1 آب 2023، اندلعت الحرب ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة مقاومة كوري جارو بمنطقة زاب، واستشهد جراء القصف الرفيقان ماهر وعكيد.

حارب رفيقينا ماهر وعكيد بفدائية كبيرة دون التراجع عن خط المقاومة وكانا جديرين بالنضال الآبوجي العظيم حيث لبيا مطالبه على أتم وجه، لقد أخذ رفيقينا مكانة مشرفة في تاريخنا بهذا الموقف، ومن أجل محاسبة الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي بحق شعبنا، قضيا كل لحظة في محاولة ضرب العدو، لقد أصبحا رفيقينا ماهر وعكيد قائدين رياديين في كريلاتية العصر الحديث.

بدايةً؛ نود أن نعرب عن تعازينا الحارة لعوائلنا العزيزة التي أكسبتنا مناضلين بطلين أمثال ماهر وعكيد اللذان قاتلا من أجل حرية شعبنا، ولجميع الشعب الوطني الكردستاني، ونجدد وعدنا بالانتقام للشهداء".

المعلومات حول سجل المقاتلين اللذين استشهدا في زاب هي كالتالي:

الاسم الحركي: ماهر باشكاله

الاسم والنسبة: دنيز أرسو

محل الولادة: وان

اسم الأم ـ الأب: صفية ـ محمد

محل وتاريخ الاستشهاد: 1 آب 2023 / زاب

الاسم الحركي: عكيد سردار

الاسم والنسبة: ديار مارديني

محل الولادة: الحسكة

اسم الأم ـ الأب: شيرين ـ لقمان

محل وتاريخ الاستشهاد: 1 آب 2023 / زاب".

(ف)