قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلين استشهدا في بستا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً كشف فيه سجل مقاتلين اثنين، جاء فيه:

"في 14 أيار عام 2023 واستناداً لمعلومات العملاء في المنطقة، بدأ العدو ضد منطقة جمكي طحلو وغابة سري التابعة لمنطقة بستا بولاية شرناخ بعملية واسعة النطاق، وكان الجيش التركي قد تلقت معلومات بأن مجموعة من رفاقنا موجودة في هذه المنطقة، وقد نفذ العدو العديد من الهجمات بواسطة ثماني طائرات حربية ومروحيتين هجوميتين وأعداد كبيرة من الكونترا، تم تطويق المنطقة بالكامل وتم قصفها بكل عنف عبر المروحيات الهجومية، في 16 أيار رد رفيقينا باور مد ورينجبر غيفارا بكل قوة على قوات العدو، وهنا تلقى العدو ضربة قوية ومن ثم قصف المنطقة بالطائرات الحربية وبالمروحيات الهجومية بقنابل تحمل غاز أصفر اللون ذو رائحة التفاح، رفيقنا باور ورينجبر قاتلوا لمدة يومين بكل بسالة ثم التحقوا بقافلة الشهداء، جيش الاحتلال التركي أخفى خسائره الكبيرة هناك، وأعلن عن مقتل أربعة جنود وعنصر من الكونترا فقط، ولكن حسب ما تم تثبيته من قبل رفاقنا، فقد قتل 17 جندياً تركياً.

هجمات جيش الاحتلال التركي توسعت في 17 أيار نحو منطقة غابة سري، وهنا حدثت اشتباكات بين قواتنا وقوات جيش الاحتلال التركي، في هذه الاشتباكات رد قياديَّانا دلشير وشركر الرد المناسب للعدو واستشهدا إثر ذلك.

رفاقنا الأعزاء هؤلاء والذين هم الممثلون الحقيقيون والصادقين للمقاتلين الآبوجيين، من خلال شجاعتهم وتضحيتهم وبحماسهم في الحياة، أدوا مهمتهم الريادية بشكل ناجح، نقدم عزاءنا لعوائل رفيقينا شركر ورينجبر وللشعب الكردستاني الوطني.

إن سجل رفاقنا دلشير جيا رش وباور مد قد تم مشاركته في بيان الـ 23 من أيار 2023.

المعلومات المفصلة حول هوية رفيقينا شركر ورينجبر هي كما يلي:

الاسم الحركي: شركر جاف

الاسم والكنية: ثروت حسن

مكان الولادة: كلار

اسم الأم والأب: رهنا ـ حسن بَرَج

مكان وتاريخ الاستشهاد: 17 أيار 2023 / بستا

الاسم الحركي: رينجبر غيفارا

الاسم والكنية: حسن آغريمان

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: حزنيه ـ محمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: 16 أيار 2023 / بستا".

(ف)