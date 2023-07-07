قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلين استشهدا في آفاشين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً كشف سجل مقاتلين اثنين من قوات الكريلا، جاء فيه:

"ارتقى كلا رفيقنا العضوين في قيادة إيالة آفاشين، دفرم غرزان وسيدار آمد إلى مرتبة الشهادة في هجوم عدواني نفذه جيش الاحتلال التركي ضد قواتنا الكريلا يوم 7 حزيران 2023 في منطقة آفاشين، كان يقوم رفيقنا دفرم غزران بمهامه الكريلاتية في آفاشين لفترة طويلة، واتخذ مكانه في كل لحظات المقاومة، كما إنه خاض مقاومة فدائية ضد المحتلين في العديد من مناطق المقاومة التابعة لناحية مام رشو حتى ناحية ورخليه، ودخل في صفحات تاريخنا للمقاومة كقيادي شاب في صفوف الكريلا للعصر الجديد، قام رفيقنا دفرم بتكتيكات كريلاتية العصر الجديد في أكثر اللحظات صعوبة لهجمات وحشية شنها جيش الاحتلال التركي، لمبادرته القيادية لأجل تخفيف مهام رفاقه الكريلا المتمركزين في خنادق المقاومة، ورفع راية الحرية التي تركها الريادين الشهداء جمعة علي، بوطان، سرحد، وجافريه، كإرث للمقاومة لأجل الحرية، بشكل صحيح.

رفيقنا سيدار الابن الشجاع لمدينة آمد، أصبح مقاتلاً خبيراً في فترة وجيزة للغاية، وذلك من خلال مشاركته الفدائية في المرحلة الثورية لصقور زاغروس، بإرادته، إصراره، وحماسه العظيم، وشارك في العديد من العمليات النوعية لقوات الكريلا ضد الأعداء كمقاتل آبوجي جسور، وقام بمهامه الكريلاتية ومسؤوليته الثورية على أكمل وجه، والتحق بقافلة رفاقه الخالدين.

ونعاهد شعبنا الذي لديه مثل هؤلاء المقاتلين الأبطال، على تحقيق آمالهم بالحرية، ونقدم تعازينا الحارة، في البداية لعائلة رفقينا دفرم وسيدار، ولجميع أبناء شعب كردستان الوطنيين.

وهوية رفيقينا الشهيدين، هي كالتالي:

الاسم الحركي: دفرم غرزان

الاسم والنسبة: بلال أونات

مكان الولادة: إيله

اسم الأم – الأب: لطيفة – جنكي

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين/ 7 حزيران 2023

الاسم الحركي: سيدار آمد

الاسم والنسبة: مظلوم يلماز

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: عزيزة – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين/ 7 حزيران 2023".

(ف)