قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلتين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً إلى الرأي العام كشف فيه سجل مقاتلتين في قوات الكريلا.

وجاء في نص البيان:

"انفجرت قنبلة بكلتا الرفيقتين سوزدار وجوانا في 19 آب 2020 نتيجة حادث خاطئ، في ساحة الشهداء بمنطقة كفر، وارتقتا على أثرها شهيدتين، لقد قامت رفيقتانا سوزدار وجوانا بمهمتهما العصرية في مسيرة مقاومتنا لأجل الحرية على أكمل وجه بانضمامهما بروح فدائية وجهدهما المبذول، لقد قاومتا من أجل تحقيق مستقبل مشرق حر لشعبنا، فإننا نتألم ونشعر بحزن شديد لاستشهاد كلتا الرفيقتين سوزدار وجوانا بسبب هذا الحادث الخاطئ، وفي سياق الاستشهاد المؤسف والمؤلم هذا، نقدم تعازينا الحارة لعائلتي رفيقتينا الشهيدتين العزيزتين ولجميع أبناء شعبنا الكردستاني الوطني.

سجل الشهيدتين كالتالي:

الاسم الحركي: سوزدار بوطان

الاسم والنسبة: فوندا كوج

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: شيريبا – جنكيز

مكان وتاريخ الاستشهاد: كفر/19 آب 2020

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الاسم الحركي: جوانا أورمار

الاسم والنسبة: فاطمة جوروه

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم – الأب: كيتهن – أنور

مكان وتاريخ الاستشهاد: كفر/19 آب 2020".

(ل م)