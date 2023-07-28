قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتل وتجدد العهد بتحقيق آمال الشهداء

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام حول آخر التطورات في مناطق الدفاع مديا، كشفت فيه عن سجل أحد مقاتليها.

وجاء في نصه:

"أعلنا في بياننا الذي أصدرناه للرأي العام في 24 تموز الجاري، أننا فقدنا الاتصال مع أحد رفاقنا الكريلا، وبالتالي كشف أن رفيقنا ’برخودان فاريق‘ قد ارتقى إلى مرتبة الشهادة يوم 19 تموز 2023 في ساحة المقاومة بتلة أورته بمنطقة متينا، لقد شارك رفيقنا البطل من حزبنا، الرفيق برخودان، في خنادق المقاومة منذ بداية هجوم الاحتلال التركي على منطقة متينا، بروح فدائية عظيمة، كما إنه نفذ العديد من العمليات الكريلاتية الناجحة ضد المحتلين في العديد من ساحات متينا، وشارك في مسيرة مقاومة متينا بلا كلل وتردد، وتحرك في كل منطقة بموقف حازم ولائق لمهام القيادة. في البداية نقدم تعازينا الحارة لذوي عائلة رفيقنا العزيز برخودان، ولجميع أبناء شعبنا الكردستاني الوطنيين، ونجدد عهدنا لرفيقنا برخودان على حمل مسؤولية الولاء لتحقيق أمال شهدائنا بالقائد الحر وكردستان الحرة.

المعلومات التفصيلية حول هوية رفيقنا الشهيد برخودان فارقين، هي كالتالي؛

الاسم الحركي: برخودان فارقين

الاسم والنسبة: سردار مجين

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: هدايت – عارف

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا/ 19 تموز 2023".

(ف)