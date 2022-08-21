قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتل ومقاتلتين استشهدوا في آفاشين

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) خلال بيانٍ كتابي أصدره اليوم الأحد؛ سجل مقاتلٍ ومقاتلتين للقوات استشهدوا في آفاشين خلال شهر حزيران المنصرم. وجاء في نصّ البيان:

"يتصدّى كريلا حرية كردستان بإرادةٍ كبيرة للهجمات الاحتلالية التركية المستمرة في آفاشين، زاب ومتينا منذ عام 2021 وحتّى الآن ويحاربون العدو ويوجّهون له أعنف الضربات. إذ يتم خوض حربٍ عنيفة لاسيما في منطقة آفاشين وقد اُستخدم فيها تكتيكات العصر الجديد للكريلا باحتراف كبير. وقد خاض كلّ من رفيقتينا أكين ودلدا ورفيقنا شيار نضالاً ملحميّاً للانتقام للرفاق الشهداء الأبطال والردّ على مطالب شعبنا بالحرية. لقد وجّه كلّ من رفيقنا البطل ورفيقتينا الباسلات الذين زرعوا الخوف في قلب العدو بعملياتهم ضرباتٍ موجعةً للعدو في عملياته الاحتلالية في عام 2022 باحترافية وأسلوب فاعل أكثر وذلك بالتجارب التي استمدّوها من العام 2021 وقادوا حملة صقور زاغروس الثورية. ترك رفاقنا هؤلاء بالجهد الاستثنائي الذي بذلوه في منطقة آفاشين، إرثاً نضاليّاً عظيماً. ونحن نعد بالسير على خطاهم وننتقم لهم ونحقّق أهدافهم.

وعلى هذا الأساس؛ نقدّم تعازينا لعوائل رفيقتينا أكين ودلدا ورفيقنا شيار ولشعبنا الكردستاني الوطني بأسره".

سجل الشهداء بحسب البيان:

الاسم الحركي: أكين تولهلدان

الاسم والكنية: جانسل غول

مكان الولادة: اسطنبول

اسم الأم- الأب: آلتون- يشار

تاريخ ومكان الاستشهاد: حزيران 2022/ آفاشين

الاسم الحركي: دلدا آيبَر روجهات

الاسم والكنية: سهر كارغا

مكان الولادة: جولَميرك

اسم الأم- الأب: صائمة- إسماعيل

تاريخ ومكان الاستشهاد: حزيران 2022/ آفاشين

الاسم الحركي: شيار فرمَسك آمد

الاسم والكنية: عبدالله باياك بايان

مكان الولادة: رها

اسم الأم- الأب: زهرة- موسى

تاريخ ومكان الاستشهاد: حزيران 2022/ آفاشين

(ر)