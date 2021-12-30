قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في قنديل

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كشف من خلاله سجل اثنين من مقاتليها، حيث جاء فيه:

في 30 تموز 2021 استشهد رفيقانا آركش وجيكر اللذين جاءا من منطقتين مختلفتين من كردستان وانضما إلى صفوف المقاومة من أجل تحقيق حياة حرة كريمة لشعبنا، أثناء قصف جيش الاحتلال التركي لمنطقة قنديل، وأصبحا مثالاً يحتذى به لجميع رفاقهما.

وسجل رفيقينا كالتالي:

الاسم الحركي: آركش زاغروس

الاسم والنسبة: بيمان شمشيري

مكان الولادة: كرماشان

اسم الأم ـ الأب: بتول ـ فرهاد

مكان وتاريخ الاستشهاد: قنديل/ 30 تموز 2021

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الاسم الحركي: جيكر عفرين

الاسم والنسبة: مصطفى بكري

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم ـ الأب: حليمة ـ عبدو

مكان وتاريخ الاستشهاد: قنديل/ 30 تموز 2021

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ولد الرفيقان آركش وجيكر في منطقتين مختلفتين من مناطق كردستان، و نشأا في كنف عائلات وطنية دفعت ثمناً باهظاً في النضال من أجل حرية كردستان، تعرفا على حركة المقاومة وتمكنا من التعمق في معرفتهما بنضال حزبنا من أجل الحرية منذ نعومة أظفارهما وازدادت رغبتهما في الانضمام إلى صفوف المقاومة ونبذ سياسات الإبادة الجماعية التي تمارسها الدولة التركية ضد الشعب الكردي، كما أدرك رفيقانا أن من واجبهما المشاركة في المقاومة بشتى الطرق، وبدون تردد انضما إلى صفوف المقاومة وانغمسا في أيديولوجية القائد أوجلان وأخذا مكانهما في صفوف المقاومة، وواصلا النضال حتى الرمق الأخير كما شاركا في العديد من العمليات التي أوقعت خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال التركي حتى نالا مرتبة الشرف باستشهادهما.

لقد انضم الرفيقان آركش وجيكر لصفوف المقاومة إيماناً منهما بأن المقاومة هي السبيل الوحيد لضمان حرية كردستان، وقضيا حياتهما في النضال من أجل حرية كردستان، في البداية نتقدم بتعازينا لذوي الشهيدين آركش وجيكر ولجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان ، ونجدد عهدنا بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر.

المصدر: روج نيوز