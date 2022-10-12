قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل اثنتين من مقاتلاتها استشهدتا في كفر

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه استشهاد اثنتين من مقاتلاتها استشهدتا في كفر، جاء فيه:

"في 19 أيلول 2022، بدأ جيش الاحتلال التركي بعملية واسعة في قرى كابوتي ويكمالي وداري التابعة لكفر، وقد شارك إلى جانب جنود العدو التركي، عناصر الكونترا الذين خانوا شعبنا، وفي اليوم ذاته، حاربت رفقتانا، آسو وأفين، اللتان كانتا موجودتين في المنطقة لساعات ضد قوات العدو، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل الكثير من جنود الاحتلال التركي وثلاثة عناصر من الكونترا على الأقل. رفيقتانا، آسو وأفين كمقاتلتين آبوجيتين حرّتين، قد شاركتا في نضال الحرية، وأصبحتا مثالاً في النقاء والصدق، ومثالاً أكثر وضوحاً للإرادة والتضحية الآبوجية لرفاقهما ومصدراً للمعنويات والقوة والنضال".

وسجل الشهيدتين كالتالي:

الاسم الحركي: آسو ديرن تيكوشين

الاسم والكنية: كليستان جانباي

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم والأب: رمزية ـ نجم الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 19 أيلول 2022/ كفر

الاسم الحركي: أفين ريبر أندون

الاسم والكنية: روجدا شك

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: فراح ـ حقي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 19 أيلول 2022/ كفر

(ل م)