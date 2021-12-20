قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل أربعة من مقاتليها استشهدوا في عام 2015

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً نقلته وكالة فرات للأنباء، حول استشهاد أربعة من مقاتليها جراء قصف جيش الاحتلال التركي.

وجاء فيه: "قصفت دولة الاحتلال التركي بشكل عنيف مناطق الدفاع المشروع في العشرين من كانون الأول عام 2015 في إطار هجمات إبادة الشعب الكردي وتصفية حركة التحرر الكردستانية، ونتيجة القصف استشهد كل من رفاقنا نسرين، مرفان، دلشير وسنان. رفاقنا الشهداء من خلال نضالهم واستشهادهم عززوا آمال الحرية لشعبنا، نستذكر شهداءنا الأبطال في ذكرى استشهادهم بكل تقدير واحترام.

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: نسرين أمانوس

الاسم والنسبة: دولت جليك

مكان الولادة: ديلوك

اسم الأب والأم: حسين - زليخة

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 كانون الأول 2015 / مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: مرفان باشكله

الاسم والنسبة: هاكان أيشك

مكان الولادة: وان

اسم الأب والأم: زياد الدين - كفيا

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 كانون الأول 2015/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: دلشير بلنغ

الاسم والنسبة: نوزات الدمير

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأب والأم: شكرو - أمينة

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 كانون الأول 2015 / مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: سنان اوزالب

الاسم والنسبة: محمود ايسات اتان

مكان الولادة: وان

اسم الأب والأم: نظام الدين - بانبوك

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 كانون الأول 2015 / مناطق الدفاع المشروع

ولد رفاقنا الشهداء بمناطق مختلفة من كردستان، ضمن عائلات وطنية، انضموا إلى صفوف الكريلا وتمسكوا بقوة بحياة الكريلا في الجبال، حيث أظهروا العمل الجاد والممارسة في العمل الشبابي، كانوا يؤمنون بالنضال من أجل حرية كردستان، وأدركوا أنه يجب أن يكونوا أيضاً جزءاً من هذا النضال، منذ اليوم الأول الذي انضموا فيه إلى صفوف الكريلا، تحولوا إلى مقاتلين يتسمون بروح فدائية وثقافة وأخلاق والتي ورثوها عن عائلاتهم، والفلسفة والايديولوجية التي رسخها القائد أوجلان، على الرغم من أن كل شخص منهم عمل في العديد من المجالات ولديهم تجارب ناجحة، إلا أنهم كانوا دائماً متواضعين، ويحاولون أن يكونوا أكثر استحقاقاً لقائدنا ورفاقنا الشهداء.

نتقدم بتعازينا لذوي شهداءنا نسرين، مرفان، دلشير وسيبان كما نعزي شعبنا الكردي ونعاهدهم بأننا سننتقم لرفاقنا الشهداء ونواصل السير على دربهم النضالي حتى تحقيق أهدافهم في كردستان حرة".

(س ر)