قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 7 من مقاتليها استشهدوا في آفاشين

وقالت قوات الدفاع الشعبي بخصوص استشهاد 7 من مقاتليهم: "رفاق دربنا السبعة بقيادة الرفيق سرحد كرافي تحولوا إلى قلعة أمام دخول (مام رشو في جبال آفاشين)، وعلى مدى أيام كانوا يبدون مقاومة مستمرة في كل لحظة، وسطّروا ملحمة بطولية تاريخية".

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: سرحد كرافي

الاسم والنسبة: كاموران ألبسار

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم – الأب: شيرين – رضا

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين- 3 أيار 2021

*****

الاسم الحركي: روكن زاغروس

الاسم والنسبة: سحر بينغول

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم – الأب: نوروز – كريم

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين– 3 أيار 2021

*****

الاسم الحركي: ساريا ديار

الاسم والنسبة: بيشنك هزر

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: عائشة – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين– 3 أيار 2021

*****

الاسم الحركي: جان فدا حسكة

الاسم والنسبة: شهباز عز الدين سيدو

مكان الولادة: الحسكة

اسم الأم – الأب: شهناز – عزالدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين– 3أيار 2021

*****

الاسم الحركي: خبات آسو

الاسم والنسبة: عبيد مولودي

مكان الولادة: كرمانشاه

اسم الأم – الأب: هاجر – حسين مولودي

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين– 3 أيار 2021

*****

الاسم الحركي: ظافر تولهلدان

الاسم والنسبة: محمد عبد القادر حسين

مكان الولادة: قامشلو

اسم الأم – الأب: هنا – عبد القادر

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين– 3 أيار 2021

*****

الاسم الحركي: كامورانآمد

الاسم والنسبة: مصطفى شيمشك

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: دلشاه– عبد الرحمن

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين– 3 أيار 2021

(م م)