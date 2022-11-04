قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 6 من مقاتليها استشهدوا عام 2016

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الجمعة، بياناً كتابيّاً كشف فيه سجلّ ستة مقاتلين؛ استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع عام 2016.

وجاء في نصّ البيان ما يلي:

"سعت الدولة التركية المحتلّة إلى إنجاح سياسة الإبادة التي تنتهجها حيال شعبنا وقتل هذا الشعب عبر خطّة التدمير. ولهذا قامت عام 2015 بشنّ هجماتها على قوات حركة التحرر الكردستانية التي تُعدّ القوة الرائدة لشعبنا، بلا انقطاع. وقد تصدّى كريلانا لهجمات العدو المستبدّ هذه وخاضوا مقاومةً لا مثيل لها في كلّ مكان. وقد أعرب كريلا حركة التحرر الكردستانية الذين يخوضون مقاومةً عظيمة من باكور كردستان إلى مناطق الدفاع المشروع، عن موقفهم الفدائيّ منذ بداية هذه الهجمات مشدّدين على دحر سياسة الإبادة التي ينتهجها العدو حيالهم. وفي هذا السياق، تصدّى العديد من رفاقنا لهجمات العدو بفدائيّة ووجّهوا ضرباتٍ موجعةً لجيش الاحتلال التركي. وقد انخرط رفاقنا مروان، بارتيزان، شرفان، رزكار، شَرغر وجوتكار في المقاومة الملحميّة في مناطق الدفاع المشروع وشاركوا في العديد من العمليات، وأدّوا مهامهم القياديّة بنجاح. وقد أصبح رفاقنا هؤلاء بإيمانهم وولائهم للقائد آبو ونهج الحرية التي خطّها الشهداء قياديّون طليعيون يُقتدى بهم. ونحن نستذكر رفاقنا هؤلاء مرةً أخرى بإجلالٍ وامتنان في الذكرى السنويّة لاستشهادهم، ونتعهّد مرّة أخرى بتتويج المقاومة التي سطّروها بفدائيّة بالانتصار".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: مروان خاجورت

الاسم والكنية: قدير جان آشان

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: زينب- سعاد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: بارتيزان ساريا غول

الاسم والكنية: فاروق تاتله

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: مرال- طارق

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: شرفان عكيد

الاسم والكنية: إنان كزليول

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم- الأب: سوزان- أبو بكر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: رزكار شرنَخ

الاسم والكنية: حسين بلغه

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: خديجة- جلال

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: شَرغَر جيا

الاسم والكنية: رمضان دريجي

مكان الولادة: موش

اسم الأم- الأب: كلستان فسيح

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: جوتكار آمد

الاسم والكنية: شيخموس آلتوندال

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: ياشار- عثمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ مناطق الدفاع المشروع

(ر)