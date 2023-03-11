قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 6 كريلا استشهدوا في عام 2017

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً حول استشهاد 6 من مقاتلي الكريلا في مناطق الدفاع مديا في عام 2017 وجاء فيه:

"نستذكر بكل احترام وامتنان رفاق دربنا علي، روجهات، سرحد، شرفان ، ولات ومظلوم، استشهد كل من رفاق دربنا عبد الرحمن سالتان (علي آسيا)، طارق تونج (روجهات زيلان)، أردال بوزكورت (سرحد جولميرك)، فرات آي (شرفان انتقام)، أورهان ساغنج (ولات رشان) و ديار كايا (مظلوم كلهات)، في العام 2017 أثناء مقاومتهم ضد هجمات جيش الاحتلال التركي.

إن شعبنا لديه هؤلاء الأبناء الذين ينضمون إلى صفوف قوات الكريلا ويلقنون درساً عظيماً للاحتلال التركي، ويقدمون كل أنواع التضحيات، وهذا يعد مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لشعبنا.

نتقدم بالعزاء لجميع أبناء شعب كردستان الوطني، وفي مقدمتهم العوائل الأعزاء لرفاق دربنا علي، روجهات، سرحد، شرفان، ولات ومظلوم.

سجل رفاقنا الشهداء هي على الشكل التالي:

الاسم الحركي: علي آسيا

الاسم والكنية: عبدالرحمن سالتان

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: بدرية - محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017- مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: روجهات زيلان

الاسم والكنية: طارق تونج

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم والأب: نسيمة - رمزي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017- مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: سرحد جولميرك

الاسم والكنية: أردال بوزكورت

مكان الولادة: ميرسن

اسم الأم والأب: هوليا - جوهر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017- مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: شرفان انتقام

الاسم والكنية: فرات آي

مكان الولادة: رها

اسم الأم والأب: زهرة – عبد الله

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017- مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: ولات رشان

الاسم والكنية: أورهان ساغنج

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: نافية - سوسلو

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017- مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: مظلوم كلهات

الاسم والكنية: ديار كايا

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: عائشة - كاظم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017- مناطق الدفاع مديا