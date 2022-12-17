قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 5 مقاتلين استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً حول استشهاد المقاتلين الخمسة جاء فيه:

"على جغرافية كردستان، وفي كل شبر من ترابها، تتطور المقاومة، وبهذه المقاومة نتقدم كل يوم نحو الحرية، وبعرق ودماء عشرات الآلاف من الشهداء يتطهر الوطن من قذارة الاحتلال ويتحول إلى جنة، وشهداؤنا الأبطال الذين خلقوا هذا التحول، يعلمون أنه يجب تقديم تضحيات كبيرة من أجل بناء هكذا وطن، انضم رفاقنا؛ ستيرا ومليتان وتيكوشر وريبر وجمال، إلى صفوف النضال ضد الاحتلال والهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي، واستشهدوا كأبطال هذه المقاومة خلال الحملة الثورية لصقور زاغروس.

نعزي جميع شعبنا الوطني الكردستاني، وخاصة عوائل رفاقنا الشهداء العظام، الذين أرادوا جعل ساحة زاب ساحة للمقاومة، ونعاهد مرة أخرى بأننا سنحقق أهدافهم وآمالهم في الحرية والنصر".

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: ستيرا آرارات

الاسم والكنية: أسماء أوزكان

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم والأب: إيجلا ـ جسيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 حزيران 2022 / زاب

الاسم الحركي: مليتان جودي

الاسم والكنية: حمودي عمر

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم والأب: فريال ـ خليل

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 حزيران 2022 / زاب‏

الاسم الحركي: تيكوشر بوطان‏

الاسم والكنية: محمد تاش

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم والأب: بيبي ـ رمضان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 أيلول 2022 / زاب‏

الاسم الحركي: ريبر فارتو‏

الاسم والكنية: مصطفى جليك

مكان الولادة: ملاطيا

اسم الأم والأب: رحيمة ـ نجات

مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 أيلول 2022 / مناطق الدفاع المشروع‏

الاسم الحركي: جمال عامودا

الاسم والكنية: محمد حمي

مكان الولادة: عامودا

اسم الأم والأب: بوزكيه ـ قدري

مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 أيلول 2022 / مناطق الدفاع المشروع.‏

(ل م)