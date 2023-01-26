قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 5 مقاتلين استشهدوا عام 2017

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كشف فيه سجل 5 مقاتلين، جاء فيه:

" وصل نضالنا من أجل حرية كردستان لهذا المستوى من خلال المقاومة التاريخية لشهدائنا الخالدين الذين قاتلوا بفدائية في الشروط والظروف الصعبة، وجعلوا أمل مستقبل الحرية لشعبنا أكثر قوة، قام رفاقنا شيار، شفكر، تيكوشر، ريزان وزنار، بالتضحية بدمائهم وبأرواحهم من أجل نضال الحرية وحماية وجود شعبنا، وكأبناء كردستان الأبطال، ونجحوا في تحقيق مهمتهم التاريخية بمسؤولية كبيرة، استشهد رفاقنا شيار، شفكر، تيكوشر، ريزان وزنار بعد أن قاتلوا ببطولة كبيرة، نعزي عوائل شهدائنا العظيمة، شعبنا الوطني ونعاهدهم مرة أخرى بأننا سنجعل من خط المقاومة لرفاقنا أساساً لنا، وبانتصار هذه المقاومة".

معلومات عن سجل رفاقنا الشهداء:

الاسم الحركي: شيار آزاد

الاسم والكنية: سامت يوج

مكان الولادة: قارس

اسم الأم – الأب: روكن – إسماعيل

مكان وتاريخ الاستشهاد: 26 آذار 2017 / جيلو

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الاسم الحركي: شفكر كرمكي

الاسم والكنية: أمراه أفجي

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: سانيه – حاجي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 26 آذار 2017/ جيلو

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الاسم الحركي: تيكوشر كم كم

الاسم والكنية: دليل يلماز

مكان الولادة: موش

اسم الأم – الأب: صابرية – أرجان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 26 آذار 2017 / جيلو

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الاسم الحركي: ريزان كاتو

الاسم والكنية: باريش أورهان

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: ميرا ريحان – عبد الجبار

مكان وتاريخ الاستشهاد 20 نيسان 2017 / زاب

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الاسم الحركي: زنار باسور

الاسم والكنية: كاظم كايا

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: نفيسة – فهمي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 21 نيسان 2017 / آفاشين".

(ف)