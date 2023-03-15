قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 مقاتلين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً، كشف فيه سجل أربعة من مقاتليها.

وجاء فيه:

"الشعب الكردي وعلى مدى مئة عام ولكي يشق كفن الإبادة الذي فرض عليه ويقف على أقدامه وأن يتم قبول وجوده ليعيش بحرية، يخوض نضالاً لا مثيل له، الشعب الكردي وبتقديم مئات الآلاف من الشهداء، بقي صامداً، عانى آلاماً كبيرة وأبدى مقاومة تاريخية عظيمة، وعلى أساس مسيرة الحرية التي بدأها القائد آبو منذ خمسين عاماً، بدأ بنضال حماية وجوده والدفاع عنه وضمان الحرية.

الدولة التركية الفاشية العدوة للشعب الكردي، حاولت في عام 2022 والذي هو العام المئة لسياسة الإبادة، من احتلال مناطق الدفاع المشروع، إضعاف حركة التحرر الكردستانية والقضاء كلياًّ على أمل الحرية لدى الشعب الكردي.

كريلا حرية كردستان أبدت موقفاً فدائياً من خلال مقاومة تاريخية عظيمة لا مثيل لها وخلقت مرحلة من المقاومة الأسطورية، أوقفت العدو وأفشلت خططه، الذين قاموا بهذه التضحية، هم شهداؤنا الأبطال، والأبناء الأكثر جمالاً لشعبنا، ومن المقاتلين الفدائيين والأبطال الأخيار الذين خلقوا المقاومة التاريخية في هذه المرحلة هم رفاقنا إيريش وبارتيزان وشاهو وباران، قاوموا بشجاعة كبيرة وانضموا لقافلة الشهداء.

رفاقنا إيريش وبارتيزان وشاهو وباران احتلوا مكانهم في تاريخنا من خلال حماية كرامتنا والدفاع عن مستقبلنا الحر، في شخص هؤلاء الشهداء، نستذكر كافة شهداءنا بكل تقدير واحترام، ونجدد عهدنا لهم بأن نكون أوفياء لآمالهم وأهدافهم، ونقدم عزاءنا الحار لعوائل رفاقنا الأبطال، الذين خاضوا مقاومة وطنية من كفر وحتى آغري، ومن روانسر وحتى هزخ، ولشعبنا الكردستاني الوطني.

هوية رفاقنا الشهداء هي كالتالي:

الاسم الحركي: إيريش آفنت كفر

الاسم والكنية: معصوم قورقماز أوزاك

مكان الولادة: كفر

اسم الأم والأب: صالحة ـ ثروت

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2 تشرين الأول 2022 / مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: بارتيزان تايلان

الاسم والكنية: إدريس بوز كورت

مكان الولادة: آغري

اسم الأم والأب: آلتون ـ شفيق

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2 تشرين الأول 2022 / مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: شاهو تولهلدان

الاسم والكنية: ناصر فَرَجي

مكان الولادة: روانسر

اسم الأم والأب: فانوس علي زاده ـ علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الأول 2022 / مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: باران هزخ

الاسم والكنية: رضوان دمير

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: هدية ـ شهاب الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 23 تشرين الثاني 2022 / مناطق الدفاع المشروع".

(ف)