قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 مقاتلين استشهدوا بالأسلحة الكيماوية في ورخليه

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بهذا الخصوص جاء فيه:

بعد عجز دولة الاحتلال التركي عن تحقيق الأهداف المرجوة في العملية الاحتلالية التي شنتها ضد مقاتلينا في ورخليه ومتينا وزاب وباتت هزيمتها وشيكة لجأت لاستخدام الأسلحة الكيماوية وارتكبت جرائم ضد الإنسانية لدرء هزيمتها، مما أسفر عن استشهاد رفاقنا هيفيدار، يريفان، بنفش، عادل الذين قاتلوا بروح فدائية تحت قيادة كومالي كوروم قائد حملة صقور زاغروس الثورية في ورخليه والتي قاومت الأساليب الوحشية القذرة التي انتهجتها دولة الاحتلال التركي، وأظهرت موقفاً بطولياً من خلال الملاحم البطولية التي خاضتها، استشهد رفاقنا الأربعة الذين قاوموا بروح 14 تموز جراء قصف جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية ساحة المقاومة في ورخليه في العاشر من تشرين الأول 2021، إيماناً منا بأن المقاومة ستحقق النصر دائماً، نستذكر باحترام رفاقنا الأبطال الذين قاتلوا بالروح الفدائية التي رسخها القائد عبد الله أوجلان ونكرر وعدنا بالانتقام من جيش الاحتلال التركي المتعطش للدماء.

وهوية رفاقنا الشهداء هي كالتالي:

الاسم الحركي: هيفيدار تربسبيه

الاسم والنسبة: آلا خضر خلف

مكان الولادة: تربسبيه

اسم الأم - الأب: خرمة ـ خضر

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين/ 10 تشرين الأول 2021

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الاسم الحركي: يريفان كاتو

الاسم والنسبة: مقبولة كلج

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم - الأب: عدلة - أمين

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين/ 10 تشرين الأول 2021

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الاسم الحركي: بنفش جيا

الاسم والنسبة: سما سمبول

مكان الولادة: أرضروم

اسم الأم - الأب: كلتن ـ عبد الحميد

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين/ 10 تشرين الأول 2021

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الاسم الحركي: عادل كابار

الاسم والنسبة: يعقوب كزل أصلان

مكان الولادة: وان

اسم الأم ـ الأب : سكينة ـ عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين/ 10 تشرين الأول 2021

رفاقنا هيفيدار، يريفان، بنفش، وعادل على الرغم من الهجمات الوحشية لجيش الاحتلال إلا أنهم قاتلوا بإرادة غير عادية ووجهوا ضربات تاريخية ثقيلة للفاشية التركية من أجل كرامة شعبنا ومستقبل حر لشمال كردستان. نتقدم بتعازينا الحارة لذوي شهدائنا الذين أصبحوا مثالاً يحتذى بهم في نضالهم، ولجميع أبناء شعبنا الوطني في روج آفا، ونكرر عهدنا بمواصلة مسيرتهم حتى نحقق النصر للشعب ولكردستان.

المصدر:ANF