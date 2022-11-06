قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في زاب وآفاشين

ونشر المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الأحد، هذه المعلومات حول المقاتلين الأربعة الذين استشهدوا في زاب وآفاشين:

"المقاومة التاريخية لمقاتلي الكريلا في منطقتي آفاشين وزاب تمثل فترة مهمة في تاريخ الحرية لشعبنا، حيث يقف مقاتلو حرية كردستان بكل قوتهم ومقاومتهم المتصاعدة يوماً بعد يوم، ‏في وجه هذه الهجمات التي يقوم بها العدو لإبادة شعبنا في شخص حركة الحرية، دولة الاحتلال التركي التي لا تستطيع التقدم أمام هذه المقاومة التاريخية، تهاجم رفاقنا بأساليب بعيدة عن الإنسانية، رفاقنا بلند وكندال ونعمان وروني الذين لم يسمحوا للاحتلال والمحتلين بالتقدم وحاربوا بروح فدائية ضد هذه الهجمات وبتصميم على النضال، أصبحوا مقاتلين مثاليين لحرب الحرية لشعبنا، المقاومة والحياة الملحمية لرفاقنا الأعزاء هؤلاء الذين استشهدوا في زاب وآفاشين، أصبحت اليوم مصدر المعنويات والقوة والدافع لرفاقنا المقاومين لتوجيه ضربات قوية للعدو، في هذه المقاومة التاريخية، بلا شك، فإن استشهاد رفاقنا الأعزاء والتضحيات التي يتم تقديمها، لا تضعف من مقاومتنا، بل على العكس، تزيد من غضبنا ضد العدو، على هذا الأساس، نجدد عهدنا بأنه مهما كانت التضحيات، سوف نتوج نضال رفاقنا هؤلاء بالنصر ونحقق أهدافهم وآمالهم".

سجل رفاقنا الشهداء هو كالتالي:

الاسم الحركي: بلند ملي

الاسم والكنية: يوسف ملي

مكان الولادة: الحسكة

اسم الأم والأب: أمينة ـ داوود

مكان وتاريخ الاستشهاد: 30 حزيران 2022 / آفاشين

الاسم الحركي: كندال بوطان ‏

الاسم والكنية: جوان عنتر علي

مكان الولادة: الرقة

اسم الأم والأب: زارا ـ عنتر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 29 حزيران 2022 / آفاشين‏

الاسم الحركي: نعمان ‏آمد

الاسم والكنية: رمضان تميز

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: ميديا ـ نذير

مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 آب 2022 / زاب

الاسم الحركي: روني بوطان ‏

الاسم والكنية: نور الله أوصال

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: نورية ـ محمد سليم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 آب 2022 / زاب‏

(ف)