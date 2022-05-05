قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في زاب

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل 4 من مقاتلي الكريلا، استشهدوا أثناء تصديهم لهجمات الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع منذ 17 من نيسان المنصرم.

وقال البيان: "تستمر المقاومة الملحمية لكريلا حرية كردستان، بشكل عظيم، ضد الهجوم الاحتلالي الذي بدأه جيش الاحتلال التركي على ساحة زاب. في هذه الحرب الضارية، لم يحقق المحتلون أهدافهم ووصلوا لمرحلة الانسداد".

وأضاف البيان: "بلا شك تؤدي الاستراتيجيات الحربية الجديدة، والشجاعة الكبيرة، والتنظيم وفق فرق الكريلا المتنقلة، والروح الفدائية لكريلا حرية كردستان دوراً بازراً في هزيمة العدو.

كلما حاول العدو التحرك، يوجه رفاق دربنا ضربات موجعة إليهم. وقد وجهت فرق الكريلا المتنقلة التي كان رفاقنا باهوز، وكاموران، وزانا، وهركول من ضمنها ويقودون مقاومة ملحمية، ضربات موجعة للعدو.

وفي هذه الحرب ارتقى رفاق دربنا هؤلاء شهداء".

وبحسب البيان، فإن سجل الشهداء هو:

الاسم الحركي: باهوز جيندا

الاسم الحقيقي: صالح يوسف

مكان الولادة: تل تمر

اسم الأم- اسم الأب: جنار- دلدار

مكان وتاريخ الاستشهاد: 22 نيسان 2022 – زاب

الاسم الحركي: كاموران كابار

الاسم الحقيقي: عبد الوهاب بيّرت

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم- اسم الأب: وضحة – مجيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 22 نيسان 2022 – زاب

الاسم الحركي: زانا تولهلدان

الاسم الحقيقي: محمد خضر أحمد

مكان الولادة: قامشلو

اسم الأم- اسم الأب: مريم- خضر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 22 نيسان 2022 – زاب

الاسم الحركي: هركول تكوشر

الاسم الحقيقي: ريناس يوسف

مكان الولادة: كركي لكي

اسم الأم- اسم الأب: نجودا – أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 نيسان 2022 – زاب

(س ر)