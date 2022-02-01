قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في شباط 2016

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام، استذكر فيه الشهداء الأربعة.

وقال البيان: "أثناء هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع عام ٢٠١٦ استشهد طليعةٌ من قادة شعبنا؛ سورج، ماجدة، روبار ودجوار. ونحن نستذكرهم بالذكرى السنوية لاستشهادهم بكل احترام، ونجدد عهدنا في تحقيق المهام الثورية التي أوكلوها لنا بكل مسؤوليةٍ".

سجل الشهداء بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: سورج دفريم

الاسم والكنية: بريهان جفاكلي

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: نازدار- كرم

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط ٢٠١٦/ مناطق الدفاع المشروع

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الاسم الحركي: ماجدة نصيبين

الاسم والكنية: زينت دوغان

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم- الأب: رسمية- جلال

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط ٢٠١٦/مناطق الدفاع المشروع

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الاسم الحركي: روبار جبار

الاسم والكنية: خالد سيدو

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم- الأب: فهيمة- وليد

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط ٢٠١٦/ مناطق الدفاع المشروع

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الاسم الحركي: دجوار جودي

الاسم والكنية: مراد مجيد

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم- الأب: فهيمة- عبد العزيز

مكان وتاريخ الاستشهاد: شباط ٢٠١٦/ مناطق الدفاع المشروع.

وقدمت قوات الدفاع الشعبي في ختام بيانها التعازي لعوائل الشهداء الأربعة سورج، ماجدة، روبار ودجوار وعموم شعب كردستان والوطنيين، مؤكداً "نحن لن ننقطع أبداً عن خط الشهداء، ونتعهد بأننا سننجح أهداف شهدائنا بكل تأكيد".

(ر)