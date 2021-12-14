قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في عام 2015

أصدر المركز الإعلامي التابع لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً نقلته وكالة فرات للأنباء، اليوم الثلاثاء،

جاء فيه:

"استشهد رفاقنا خبات ومظلوم ونعمان وشورش في الخامس من تشرين الثاني خلال الاشتباكات التي اندلعت بين مقاتلي الكريلا من أجل حرية كردستان وجيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع أثناء العملية التي نفذتها دولة الاحتلال التركي.

نشأ رفاقنا الأربعة خبات، مظلوم، نعمان وشورش في مدن مختلفة من كردستان وترعرعوا في كنف أسر وطنية مخلصة لقضية شعبهم؛ أدركوا معاني النضال من أجل حرية كردستان منذ الصغر كما أدركوا دكتاتورية النظام التركي الفاشي الذي فرض سياسة الإنكار والإبادة على الشعب الكردي ورفضوا منذ ريعان شبابهم السياسات التعسفية والجرائم الوحشية التي ينتهجها وينفذها هذا النظام بحق شعبهم الذي يناضل من أجل حريته وهويته منذ مئات السنين، وتعرفوا على نهج وفلسفة القائد أوجلان وتعمقوا فيها وتوجهوا إلى جبال كردستان الحرة لأنهم وجدوا فيها العيش الحر وفرص النضال، وانضموا إلى صفوف قوات الكريلا؛ طوّر كل من رفاقنا أنفسهم خلال نضالهم في الجبال إلى أن أصبحوا مقاتلين يحتذى بهم.

نعزي ذوي رفاقنا الشهداء خبات، مظلوم، نعمان وشورش الذين خاضوا نضالاً أسطورياً في مناطق الدفاع المشروع وقدموا أرواحهم فداء لشعبهم وأرضهم، كما نعزي شعبنا الكردي ونتعهد بمواصلة دربهم النضالي إلى أن نحقق أهدافهم في كردستان حرة".

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: خبات آمد

الاسم والنسبة: أحمد أسمر

مكان الولادة: آمد

اسم الأم ـ الأب: فوزية ـ أصلان

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 5 تشرين الثاني 2015

الاسم الحركي: مظلوم آرتوش

الاسم والنسبة: مظلوم تاش

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم ـ الأب: شفيقة ـ نادر

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 5 تشرين الثاني 2015

الاسم الحركي: نعمان آمد

الاسم والنسبة: نعمان آيدن

مكان الولادة: آمد

اسم الأم ـ الأب: ايسل ـ عزيز

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 5 تشرين الثاني 2015

الاسم الحركي: شورش آمد

الاسم والنسبة: كمال دالجيجك

مكان الولادة: آمد

اسم الأم ـ الأب: جاهدة ـ أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 5 تشرين الثاني 2015