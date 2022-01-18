قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 من مقاتليها استشهدوا عام 2017 في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الثلاثاء، بياناً استذكر فيه أربعة من مقاتلي الكريلا استشهدوا في زاب.

وجاء في البيان:

استشهد كل من رفاقنا جودي، وسرخبون، وارنستو وريناس في منطقة زاب عام 2017 نتيجة للهجمات العنيفة التي شنها الاحتلال التركي في شخص حزبنا، حزب العمال الكردستاني للقضاء على الشعب الكردي، وفي ذكرى استشهادهم، نستذكر هؤلاء الرفاق الأبطال بكل إجلال واحترام.

وسجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: جودي بوطان

الاسم والنسبة: جودي بوزكرت

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأب والأم: عمر - ليلى

مكان وتاريخ الاستشهاد: 19 شباط 2017/ زاب

الاسم الحركي: سرخبون غابار

الاسم والنسبة: بيوار مسعود

مكان الولادة: زاخو

اسم الأب والأم: مسعود - خاتن

مكان وتاريخ الاستشهاد: 19 شباط 2017/ زاب

الاسم الحركي: ارنستو بستا

الاسم والنسبة: إبراهيم كولتر

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأب والأم: أدهم - كوثر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 19 شباط 2017/ زاب

الاسم الحركي: ريناس نافدار

الاسم والنسبة: عثمان سفميش

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأب والأم: علاء الدين - عدلة

مكان وتاريخ الاستشهاد: 19 شباط 2017/ زاب

ولد رفاقنا الشهداء في مناطق مختلفة من كردستان، ضمن عائلات وطنية، انضموا إلى صفوف الكريلا، كافحوا ضد الاحتلال بشتى الوسائل، وتمسكوا بقوة بحياة الكريلا في الجبال، تعلموا حياة الجبال، وعملوا في مجالات عدة.

رفاقنا جودي، وارنستو، وسرخبون وريناس جديداً في كردستان، ناضلوا وكافحوا بكل شجاعة وبسالة من أجل تحقيق آمال شعبنا في الحرية، من لحظة انضمامهم إلى صفوف حزب العمال الكردستاني، ووصلوا إلى مرتبة الشهادة، كما أنهم أصبحوا ضمان مستقبل حر كريم لشعبنا الكردستاني.

نتقدم بتعازينا لذوي شهدائنا. كما نعزي شعبنا الكردي ونعاهده بأننا سننتقم لرفاقنا الشهداء ونواصل السير على دربهم النضالي حتى تحقيق أهدافهم في كردستان حرة".