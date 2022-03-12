قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 4 من مقاتلاتها استشهدن عام 2018

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً أعلن فيه استشهاد 4 من مقاتلات وحدات المرأة الحرة- ستار (YJA- Star) في أماكن مختلفة من كردستان.

جاء في البيان:

"كان عام 2018 بالنسبة لحركتنا، عاماً خاض فيه مقاتلونا نضالاً بطولياً لا مثيل له ضد جيش الاحتلال التركي الذي أراد القضاء على منجزات شعبنا وشن هجمات واسعة النطاق ضد شعبنا وحركتنا، إلا أن شعبنا الكردي خاض مقاومة أسطورية في جميع أنحاء كردستان ضد هذه الهجمات وأظهر موقفاً بطولياً، حيث بدأت هذه المقاومة المجيدة في الهجمات ضد عفرين مع بارين وآفيستا، وبلغت ذروتها في بوطان وزاغروس مع دوغا، كلاويج، روكن وفيان اللواتي استشهدن وهن يدافعن عن قضيتهن وشعبهن ضد سياسات الإبادة الجماعية للمحتلين وانضممن إلى قوافل الشهداء الأبرار".

وسجل الشهيدات هو كالتالي:

الاسم الحركي: دوغا آندوك

الاسم والكنية: خديجة جاركانات

محل الولادة: آمد

اسم الأم والأب: زينت – إبراهيم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2018 / شمزينان

الاسم الحركي: كلاويج بصرا

الاسم والكنية: زيلان آزان

محل الولادة: وان

اسم الأم والأب: فرزي ملك – رمضان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2018 / شمزينان

الاسم الحركي: روكن دنك طاف

الاسم والكنية: آينور دمير أوغلو

محل الولادة: وان

اسم الأم والأب: كوكرجين- عمر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2018 / بوطان

الاسم الحركي: فيان بوطان

الاسم والكنية: كلستان أوجا

محل الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: حسنية – كامل

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2018 / بوطان"

وأضاف البيان: "ولدت كل من رفيقاتنا دوغا، كلاويج، روكن وفيان في مدن مختلفة من كردستان، وترعرعن في كنف أسر وطنية مخلصة للقضية الكردية؛ أدركت رفيقاتنا الشهيدات سياسات الأنظمة الدكتاتورية القمعية والتعسفية منذ نعومة أظفارهن وانخرطن ضمن حركات التحرر للذود عن شعبهن ضد هذه السياسات، وعلى إثره توجهن إلى جبال كردستان الحرة لأنهن وجدن فيها السبيل الوحيد لتعميق نضالهن وكفاحهن ضد مضطهدي شعبهن، كما أنهن وجدن فيها سبل العيش الكريم والحر؛ خاضت رفيقاتنا خلال تواجدهن في ساحات المقاومة نضالاً لا مثيل له ضد جيش الاحتلال التركي وهجماته الرجعية إلى أن ارتقين إلى مرتبة الشهادة وانضممن إلى قوافل شهداء الحرية الأبرار".

واختتم البيان: "إن المقاتلات في وحدات المرأة الحرة- ستار (YJA- Star)، اللواتي وحدن طريق المقاومة التاريخية لنساء كردستان مع فلسفة الحرية للقائد أوجلان، أصبحن مصدر إلهام لتحرير المرأة في جميع أنحاء العالم؛ كانت كل من رفيقاتنا الشهيدات دوغا، كلاويج، روكن وفيان رائدات في حرب التحرير، بسبب موقفهن البطولي خلال نضالهن وانضمامهن لقوافل الشهداء الأبرار، وعلى أساسه نعزي ذوي الشهيدات ونعزي شعبنا الكردي ونتعهد بمواصلة طريقهن ونضالهن من أجل الحرية".