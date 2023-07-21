قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 3 مقاتلين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كشف فيه سجل 3 مقاتلين استشهدوا في مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"يستمر نضالنا في جميع أرجاء كردستان دون توقف، ولاسيما في مناطق الدفاع المشروع ضد جيش الاحتلال التركي، وإن مقاتلي ومقاتلات كريلا حرية كردستان، الذين أفشلوا هجمات العدو على مناطق الدفاع المشروع بمقاومتهم على الخط الفدائي، والذين يقدمون الكثير من التضحيات ويصرون على المضي قدماً في مقاومتهم، يحاولون الوفاء بتتويج وعد تحقيق النصر في النضال الشعبي المشرّف، واستشهدت في نضالنا الملحمي هذا من خلال البطولات العظيمة، آفيستا تكوشين في شهر حزيران من العام 2023، واستشهد أيضاً في شهر تموز من العام 2023 كل من رفيقي دربنا، باور ىرين وزنار سري جيا.

وإننا بدورنا، نتقدم بتعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، ولا سيما لعوائل رفاق ورفيقات دربنا كل من آفيستا وباور وزنار، الذين كانوا مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالروح الرفاقية، وناضلوا بدون خوف وارتقوا إلى مرتبة الشهادة.

المعلومات التفصيلية حول سجل رفاق ورفيقات دربنا الذين استشهدوا، هي على النحو التالي:

الاسم الحركي: آفيستا تكوشين

الاسم الحقيقي: مزكين آشكارا

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: أمينة - بشير

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع حزيران 2023

الاسم الحركي: باور آرين

الاسم الحقيقي: مسعود دميركان

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: برو - صادق

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع تموز 2023

الاسم الحركي: زنار سري جيا

الاسم الحقيقي: محمد عبد الغني

مكان الولادة: الحسكة

اسم الأم – الأب: هناء – عبد الغني

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع تموز 2023".

(ف)