قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً للرأي العام كشف فيه سجل 3 من مقاتليها الشهداء، وجاء فيه:

"أبدى رفاقنا حسين، جياكر وعكيد مقاومة عظيمة ضد هجمات الاحتلال التركي الذي شن هجوماً جديداً على مناطق الدفاع المشروع في 17 نيسان، ووجهوا ضربات قوية لجيش الاحتلال وتصدوا للهجمات إلى أن وصلوا إلى مرتبة الشهادة، كما أظهر رفاقنا الشهداء، الذين يمثلون الخط الفدائي، للعالم أجمع أن مقاومتنا ستتوج بالنصر".

سجل الشهداء الثلاثة بحسب البيان، كالتالي:

الاسم الحركي: حسين داغ

الاسم والنسبة: سدات داكتكين

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: آسيا- آيدن

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب، 18 نيسان 2022

الاسم الحركي: جياكر بوطان

الاسم والنسبة: ويسي سومر

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: ماشاء الله - يوسف

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب، 19 نيسان 2022

الاسم الحركي: عكيد كردستان

الاسم والنسبة: محمد حمزة

مكان الولادة: خانقين

اسم الأم – الأب: خليجة- حمزة

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب، 19 نيسان 2022

وتابع البيان "أن رفاقنا الذين أبدوا مقاومة عظيمة ضد هجمات العدو ووجهوا لهم ضربات قوية والذين ساروا في حياتهم على خط الفدائيين نعرب عن تعازينا لعوائل رفاقنا الأبطال حسين، جياكر وعكيد ولجميع أبناء شعبنا الوطني، ونتعهد بأننا سنتوج نضال رفاقنا بالنصر".

(ف)