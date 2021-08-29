قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في متينا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، بيانًا إلى الرأي العام، اليوم الأحد، كشف فيه سجل 3 من مقاتلين.

وقال المركز: "في الـ 16 من آب 2021 أعلنا، خلال بيان، أن وحدات الكريلا نفذت عملية منسقة ضد جنود الاحتلال في تلة كورديني التابعة لمنطقة ميتنا، وقُتل في هذه العملية الناجحة 7 جنود محتلين على الأقل، وجرح 4 آخرون، فيما استشهد في القصف التركي بعد العملية رفاق دربنا (جيان ودستينا وآزاد) الذين انضموا إلى هذه العملية بروح فدائية آبوجية ونفذوا تكتيكات الكريلا العصرية بشكل ناجح".

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: جيان آكر موش

الاسم الحقيقي: جانان كندوغدو

مكان الولادة: موش

اسم الأم- اسم الأب: شكران- سليم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 آب 2021 – متينا

الاسم الحركي: دستينا فيراز كوباني

الاسم الحقيقي: نازي شيخ عبدي

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم- اسم الأب: غزال- عبدالغفور

مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 آب 2021 – متينا

الاسم الحركي: آزاد ايريش

الاسم الحقيقي: سرحد كورت

مكان الولادة: وان

اسم الأم- اسم الأب: سونغول- عثمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 آب 2021 – متينا

(س ر)

ANHA