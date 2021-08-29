قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في متينا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، بيانًا إلى الرأي العام، اليوم الأحد، كشف فيه سجل 3 من مقاتلين.
وقال المركز: "في الـ 16 من آب 2021 أعلنا، خلال بيان، أن وحدات الكريلا نفذت عملية منسقة ضد جنود الاحتلال في تلة كورديني التابعة لمنطقة ميتنا، وقُتل في هذه العملية الناجحة 7 جنود محتلين على الأقل، وجرح 4 آخرون، فيما استشهد في القصف التركي بعد العملية رفاق دربنا (جيان ودستينا وآزاد) الذين انضموا إلى هذه العملية بروح فدائية آبوجية ونفذوا تكتيكات الكريلا العصرية بشكل ناجح".
سجل الشهداء كالتالي:
الاسم الحركي: جيان آكر موش
الاسم الحقيقي: جانان كندوغدو
مكان الولادة: موش
اسم الأم- اسم الأب: شكران- سليم
مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 آب 2021 – متينا
الاسم الحركي: دستينا فيراز كوباني
الاسم الحقيقي: نازي شيخ عبدي
مكان الولادة: كوباني
اسم الأم- اسم الأب: غزال- عبدالغفور
مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 آب 2021 – متينا
الاسم الحركي: آزاد ايريش
الاسم الحقيقي: سرحد كورت
مكان الولادة: وان
اسم الأم- اسم الأب: سونغول- عثمان
مكان وتاريخ الاستشهاد: 15 آب 2021 – متينا
(س ر)
ANHA