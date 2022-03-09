قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 3 من مقاتليها استشهدوا في ديرسم عام 2017

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً، أعلنت فيه استشهاد 3 من مقاتليها في ديرسم.

وقال البيان في مستهله: "استشهد كل من رفاقنا أُوموت وبرجم وجمعة خلال الحملة العسكرية التي شنتها دولة الاحتلال التركي على ولاية ديرسم الكردستانية في آذار عام 2017، حيث انضم رفاقنا الشهداء لصفوف النضال كمقاتلين تواقين للحرية مشاركين في نهضة ديرسم، وخاضوا نضالاً بطولياً لا مثيل له ولم يتخلوا عن توقهم للحرية حتى الرمق الأخير، حيث كانوا مثال حي للإرادة الصلبة التي غرسها القائد عبد الله أوجلان بين المقاتلين من أجل الحرية؛ لقد أصبح هؤلاء الرفاق الأبطال من خلال استشهادهم، أقوى الأسس لنمو نضالنا من أجل الحرية، لهذا نستذكرهم في الذكرى السنوية لاستشهادهم بكل تقدير وإجلال".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: أُوموت جيمن

الاسم والكنية: محمد إسماعيل

محل الولادة: كوتول

اسم الام والأب: نباهت – عبد الله

تاريخ ومكان الاستشهاد: آذار 2017 / ديرسم

الاسم الحركي: برجم آميغرا

الاسم والكنية: ياغمور يوجداغ

محل الولادة: وان

اسم الام والأب: وسيلة – أكرم

تاريخ ومكان الاستشهاد: آذار 2017 / ديرسم

الاسم الحركي: جمعة جكدار

الاسم والكنية: خليل تاش

محل الولادة: ميردين

اسم الام والأب: مريم - أمين

تاريخ ومكان الاستشهاد: آذار 2017 / ديرسم

وعن الشهداء الثلاث قال البيان: "ولد كل من رفاقنا أُوموت وبرجم وجمعة في أماكن مختلفة من كردستان، وترعرعوا في كنف أسر وطنية مخلصة للقضية الكردية؛ أدرك رفاقنا سياسات القمع والاضطهاد التي تمارسها الأنظمة الدكتاتورية بحق الشعب الكردي منذ نعومة أظفارهم وانخرطوا في صفوف النضال والمقاومة للذود عن شعبهم وإيصال قضيته للعالم أجمع، وعلى أساسه توجهوا إلى جبال كردستان الحرة لأنهم وجدوا فيها السبيل الوحيد للحياة الحرة والدفاع عن شعبهم؛ خاض رفاقنا نضالاً لا مثيل له وأدوا واجباتهم ومسؤولياتهم التي كانت تقع على عاتقهم في كل منطقة كانوا يناضلون فيها".

وأضاف البيان مختتماً: "لقد وصل رفاقنا أُوموت وبرجم وجمعة إلى مرتبة الشرف في أداء واجباتهم الوطنية والثورية من خلال الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني (PKK)، وهو الأمل في حرية شعبنا والبشرية جمعاء، وعلى هذا الأساس نتقدم بأحر التعازي لذوي رفاقنا الشهداء الأبطال الذين أصبحوا القيم في جميع أنحاء كردستان بشهادتهم، ولجميع أبناء شعب كردستان الوطنيين، ونكرر عهدنا بأننا سنواصل نضالهم والسير على دربهم في سبيل تحقيق أهدافهم في الحرية والكرامة".

(س ر)