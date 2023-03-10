قوات الدفاع الشعبي تكشف سجّل شهيد مقاومة الإدارة الذاتية آزاد سردم

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الجمعة، بياناً كتابيّاً، كشف فيه سجلّ المقاتل في قوات الكريلا آزاد سردم الذي استشهد خلال مقاومة الإدارة الذاتية، جاء في نصه:

"شكلت مقاومة الإدارة الذاتية لنصيبين التي تمّ بناؤها على يد أبطال مميزين وبفدائيّة عظيمة وجهود كبيرة من قبل رفاقنا الأعزاء رهاباً بين قوات الدولة التركية الفاشيّة، وقد سُطّر هذا الرهاب على صفحات التاريخ باسم رهاب نصيبين.

فقد أُعلن للعالم بهذه المقاومة التاريخيّة إصرار شعبنا بكافة أفراده من عمر السابعة وحتّى السبعين عاماً، على الحياة الديمقراطيّة والحرّة، فلم يتراجع شعبنا الكردي عن مطالبته بالحياة الحرّة، المشروعة والتي تُعدّ إحدى حقوقه على الرغم من كلّ الهجمات وأعرب عن موقفه هذا للصديق والعدو. وخلال هذه المقاومة الملحميّة، توجّه رفيقنا آزاد سرم الذي قضى سنين طويلة في صفوف كريلا حركة التحرّر الكردستانيّة إلى نصيبين لدعم مقاومة شعبنا وانخرط في عملية المقاومة هناك. واستشهد رفيقنا آزاد خلال هذه المقاومة لكن لم يكن بالإمكان الكشف عن سجلّه فور استشهاده نتيجة عدم وضوح بياناته الشخصيّة. نتقدّم بالتعازي لأسرة شهيدنا آزاد سردم الوطنيّة ولشعبنا الكردستاني الوطني بأسره.

سجلّ الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: آزاد سردم

الاسم والكنية: حاجي أوران

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم/ الأب: فاطمة/ بشير

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2016/ ميردين".

(ر)