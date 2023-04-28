قوات الدفاع الشعبي تكشف هوية مقاتلتين استشهدتا في شمال كردستان

واصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كشف فيه هوية مقاتلتين استشهدتا جراء اشتباكات مع جيش الاحتلال التركي في شمال كردستان.

وذكر البيان أن المقاتلتين أكين وروسيدا تعرضتا بتاريخ 25 نيسان 2023 لهجوم من قبل جيش الاحتلال التركي أثناء أدائهما لمهامهما في ناحية أبخ التابعة لمحافظة وان في شمال كردستان.

وأضاف البيان: "في هذه المعارك قاتلت رفيقتينا بروح فدائية حتى الرمق الأخير إلى أن التحقن بقافلة الشهداء".

قوات الدفاع الشعبي توجهت في بيانها بالعزاء لذوي الشهيدتين ولأهالي سرحد وجميع الشعب الكردستاني، كما عاهدت بالمضي على دربهم حتى تحقيق آمالهم.

سجل المقاتلتين بحسب البيان:

الاسم الحركي: آكين رزكار ملازكرد

الاسم والكنية: نوران ألتوماكاس

مكان الولادة: إزمير

اسم الأم والأب: فاطمة – محمد شرين.

تاريخ ومكان الاستشهاد: 25 نيسان 2023/ سرحد

الاسم الحركي: روسيدا باور

الاسم والكنية: بلكين كوفن

مكان الولادة: أرزروم

اسم الأم والأب: خالدة – أورهان

مكان وتاريخ الاستشهاد 25 نيسان 2023 / سرحد

(ك)