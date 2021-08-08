قوات الدفاع الشعبي تكشف هوية 3 مقاتلين استشهدوا خلال شهري حزيران وآب

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً كشف فيه هوية 3 من مقاتليها استشهدوا خلال شهري حزيران وآب جراء اشتباكات مع جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع وشمال كردستان.

وذكر بيان قوات الدفاع الشعبي أن المقاتلين باور أروه وروني ديرك استشهدا في مناطق الدفاع المشروع بتاريخ 24 حزيران الفائت جراء قصف لجيش الاحتلال التركي. بينما استشهد المقاتل جيلو رشو خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال التركي في منطقة أومريا التابعة لميردين بتاريخ الـ 5 من شهر آب الجاري.

وتوجهت قوات الدفاع الشعبي بالعزاء لذوي الشهداء وعاهدت بالمضي على نهجهم: "نتوجه بالعزاء لذوي شهدائنا الأبطال، كما نتوجه بالعزاء لأهالي منابع المقاومة الكردستانية في مناطق دهي وديرك ونصيبين، وسائر أبناء الشعب الكردي الوطني. ونجدد العهد بالمضي قدماً على نهج الشهداء حتى تحقيق أهدافهم وآمالهم".

سجل الشهداء بحسب بيان قوات الدفاع الشعبيك

الاسم: باور أروه.

الاسم والكنية: محمد أمين آكنجي.

مكان الولادة: ديرسم.

اسم الأم والأب: فاطمة – متحي.

مكان وتاريخ الاستشهاد: 24 حزيران 2021/ مناطق الدفاع المشروع.

الاسم: روني ديرك.

الاسم والكنية: محمد شريف إبراهيم.

مكان الولادة: ديرك.

اسم الأم والأب: بشرى – شريف.

مكان وتاريخ الاستشهاد: 24 حزيران 2021/ مناطق الدفاع المشروع.

الاسم: جيلو رشو.

الاسم والكنية: سليمان أوزتورك.

مكان الولادة: ميردين.

اسم الأم والأب: مريم – إبراهيم.

مكان وتاريخ الاستشهاد: 5 آب 2021/ ميردين.

(ك)