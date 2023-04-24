قوات الدفاع الشعبي تكشف هوية 3 مقاتلين استشهدوا في ميردين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كشفت فيه هوية ثلاثة مقاتلين استشهدوا في اشتباكات مع جيش الاحتلال التركي في باكور (شمال كردستان).

وجاء في نص البيان:

"بالرغم من أن الكريلا في وضع عدم القيام بالعمليات العسكرية، تستمر دولة الاحتلال التركي بهجماتها بهدف القضاء عليهم، هجمات حكومة تحالف نظام العدالة والتنمية والحركة القومية الفاشية تتواصل على شمال كردستان بلا توقف، في 11 آذار وفي سهول قرية جناتا بجوك في ساحة أومريا بميردين، بدأت هجمات إبادة ضد قواتنا، في هذه الهجمات، حدثت اشتباكات بين قواتنا وجيش الاحتلال التركي، رفاقنا جان شير ودنيز وعكيد ولكي يحموا أنفسهم، ردوا على هذه الهجمات، في 11 و12 من آذار قاوم رفاقنا بكل شجاعة وبسالة حتى اللحظة الأخيرة واستشهدوا، استشهد رفيقنا جان شير والذي ناضل لأعوام في ساحة ميردين كعضو في قيادة إيالة ميردين، ورفيقانا دنيز وعكيد أيضاً ناضلوا بوفاء وتصميم كبيرين في ساحة ميردين، لقد حولوا غضبهم حيال العدو إلى نشاط وأصبحوا مثالاً للمناضل الآبوجي".

قوات الدفاع الشعبي توجهت في بيانها بالعزاء لذوي الشهداء والشعب الكردستاني، كما عاهدت بمواصلة النضال على نهج الشهداء حتى تحقيق النصر.

وسجل الشهداء بحسب البيان:

الاسم الحركي: جان شير ماكو

الاسم والكنية: موسى ميرو ملان

مكان الولادة: ماكو

اسم الأم والأب: مدينة ـ رسول

مكان وتاريخ الاستشهاد: 12 آذار 2023 /ميردين

الاسم الحركي: دنيز هيلين

الاسم والكنية: علي آكدوغان

مكان الولادة: كَفر

اسم الأم والأب: خديجة ـ شكري

مكان وتاريخ الاستشهاد: 12 آذار 2023 /ميردين

الاسم الحركي: عكيد جودي

الاسم والكنية: إسحاق جكين

مكان الولادة: رها

اسم الأم والأب: زليخة ـ طه

مكان وتاريخ الاستشهاد: 12 آذار 2023 /ميردين.

(ك)