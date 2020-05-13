قوات الدفاع الشعبي تكشف هوية 3 مقاتلين استشهدوا في حفتانين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً إلى الرأي العام وبخصوص استشهاد ثلاثة من مقاتليه.

"أعلنا سابقاً في البيان الذي أصدرناه بتاريخ 27 نيسان/ أبريل، أن قواتنا الكريلا نفذت عملية واسعة ضد جيش الاحتلال التركي المتمركز على تلة الشهيد شيخ موس التابعة لمنطقة حفتانين الواقعة في مناطق الدفاع المشروع (مديا)، أسفرت عن مقتل 9 جنود للعدوان التركي، وتدمير العديد من المعدات العسكرية للعدو، وأعلنا أن ثلاثة من رفاقنا الكريلا الذين قاتلوا بكل بسالة وشجاعة ضد قوات العدو، ارتقوا إلى مرتبة الشهادة، والمعلومات عن هويات رفاقنا الشهداء الثلاثة ما يلي:

الاسم الحركي: جكدار آمد

الاسم والنسبة: فاتح دمير

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: سفدا – عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين/ 25 نيسان – عام 2020

الاسم الحركي: مرفان آمد

الاسم والنسبة: أحمد سونار

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: وحيدة – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين/ 25 نيسان – عام 2020

الاسم الحركي: تولهلدان روزا بوطان

الاسم والنسبة: مسعود أيدن

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: كوله – محمد علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين/ 25 نيسان – عام 2020

نستذكر رفاقنا الشهداء الثلاثة بكل تقدير واحترام وننحني إجلالاً وإكراماً لأرواحهم الطاهرة التي قدموها في سبيل الحرية والديمقراطية، لقد تحلى كل من رفاقنا الثلاثة بشجاعة وتواضع وروح الحرية بين صفوف قوات الكريلا، وفي البداية نعزي أسر الشهداء، والشعب الكردي وجميع الوطنيين ونجدد عهدنا بمواصلة طريق شهدائنا النضالي والتاريخي ونحمل راية الحرية التي حملوها من قبلنا".

(م)