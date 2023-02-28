قوات الدفاع الشعبي تكشف حقيقة المزاعم التركية حول المدعو رمضان غونيش

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام، حول آخر المعارك الجارية في مناطق الدفاع المشروع.

وقال المركز الإعلامي "إن جيش الاحتلال التركي يواصل شن هجماته"، مشيراً إلى أنه في 27 شباط، "قصف الاحتلال التركي مناطق المقاومة في تلة جودي وتلة FM بالقذائف والأسلحة الثقيلة 24 مرة".

وأضاف: "في 27 شباط، في منطقة شيلادزي التابعة لناحية آمدية، تعرضت مواقعنا في مناطق المقاومة بالقرب من قرية سيدا ومنطقة جمجو للقصف 71 مرة بالقذائف والأسلحة الثقيلة".

وتابع "الإعلام التركي وضمن حربها الإعلامية الخاصة، قد نشر خبراً في وسائل الإعلام، يزعم فيه أن رمضان غونيش عضو في حركتنا وتم اختطافه في مدينة السليمانية من قبل المخابرات التركية، نؤكد أن الخبر كاذب جملة وتفصيلاً".

وأكد المركز "لقد فرّ غونيش من صفوفنا منذ 3 سنوات، ثم تزوج واستقر في إقليم كردستان ولم يبق له علاقة بحركتنا، منذ ذلك الحين، وكان رمضان قد سلّم نفسه للدولة التركية قبل شهرين في مدينة دهوك بإقليم كردستان".

وكذّب المركز "وسائل الإعلام التركية قامت ضمن حملة الحرب الخاصة، بإظهار سيناريو ملفق يزعم فيه أن رمضان ينتمي لحركتنا وتم اختطافه من قبل الاستخبارات التركية "الميت" ويظهر بذلك أنه انتصار للاستخبارات التركية".

داعياً "شعبنا الوطني والرأي العام التركي إلى تجاهل الأخبار الزائفة التي تبثها الاستخبارات التركية والإعلام التركي".

(ل م)