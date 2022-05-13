قوات الدفاع الشعبي تكشف عن سجل 4 من مقاتليها استشهدوا في بوطان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً، قبل قليل كشفت فيه عن سجل 4 من مقاتليها، استشهدوا في منطقة بوطان ضمن مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، جاء في نصه:

"في عامي 2017 و2018، فشل قادة الدولة التركية الفاشية، الذين نزلوا إلى الساحات بادّعاء ‘إنهاء حزب العمال الكردستاني’، في مهاجمة مقاومة مقاتلي حرية كردستان، ويمكن للجميع أن يرى أن الذين أصدروا الأمر على حزب العمال الكردستاني، يعانون الآن، من مشكلة الوجود أواللا وجود، بالطبع أولئك الذين وجّهوا ضربات للعدو وألحقوا بهم خسائر فادحة بهذه الطريقة، وأضافوا قيمة إلى نضالنا من أجل الحرية هم رفاقنا الشهداء، لذا نجح نضالنا تحت قيادة رفاقنا الشهداء في القضاء على هجمات العدو، وكشف عن مستوى مهم من الحرب، ونستذكر بكل إجلال واحترام رفاقنا جافري، ويلدز، وبيريفان وبوطان الذين قاوموا ببسالة ضد هجمات جيش الاحتلال عامي 2017 و2018 حتى وصلوا إلى مرتبة الشهادة".

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: جافري فريشته

الاسم والكنية: سوهام قادر

محل الولادة: رانيا

اسم الأم والأب: حليمة - عبد القادر موسى

تاريخ ومكان الاستشهاد: بوطان 13 أيار 2017

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الاسم الحركي: يلدز جودي

الاسم والكنية: ليلى تانرفردي

محل الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: عادلة - عيسى

تاريخ ومكان الاستشهاد: بوطان، 13 أيار 2017

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الاسم الحركي: بيريفان آرجين

الاسم والكنية: أليف آتامان

محل الولادة: إزمير

اسم الأم والأب: هانا هان - صديق

تاريخ ومكان الاستشهاد: بوطان 13 أيار 2017

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الاسم الحركي: بوطان شرناخ

الاسم والكنية: نايل أولمز

محل الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: ساريا - عادل

تاريخ ومكان الاستشهاد: بوطان 13 أيار 2017

"ونعرب عن تعازينا لعوائل شهدائنا الأربعة الذين قاوموا ببسالة في بوطان، وارتقوا إلى مرتبة الشهادة، ولجميع شعبنا الكردستاني الوطني، ونضالنا من أجل الحرية التي تقودها مقاتلاتنا الأبطال، سيخلق بالتأكيد حياة حرة للجميع، وبهذا الإيمان نعهد بأن نتّبع خطا شهدائنا ونصعّد نضالنا حتى تحقيق النصر".

(أم)