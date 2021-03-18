قوات الدفاع الشعبي تدمر معقلًا للاحتلال التركي في خاكورك

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بيانًا كتابيًّا حول عمليات قوات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع الشعبي.

وجاء في نص البيان:

"نفذت قواتنا في 15 آذار، خلال الساعة 12:20 في تلة الشهيد آخين بمنطقة خاكورك عملية عسكرية ناجحة. قذائف قواتنا كانت تقضي على معاقل العدو، حيث قُتل أحد الجنود وأُصيب عدد آخر بجروح.

وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرات الاحتلال التركي المنطقة وفي الساعة 22:30 نقلت طائرات الهليكوبتر الجرحى والقتلى من ساحة القتال".

الهجمات التي نُفذت على مناطق دفاع المشروع

تُنفذ دولة الاحتلال التركي هجماتها الجوية على ساحات الدفاع الشعبي.

وهذه أهم المعلومات حول الهجمات الجوية التي نفذتها الدولة التركية المحتلة:

ـ 13 آذار تم القصف بالطائرات خلال ساعة 10:30 على ساحة جيلوك كيجك في زاب، وخلال الساعة 11:00 على ساحة كاركر.

ـ 14 آذار تم قصف منطقة حول قرية كانيسارك في غاري بين الساعة 10:30 ـ 12:00.

ـ 14 آذار تم قصف ساحة الشهيد رستم في زاب بالطائرات الحربية بين الساعة 11:00 ـ 12:00.

ـ 14 آذار تم قصف ساحة مام رشو في منطقة آفاشين في الساعة 14:20.

ـ 14 آذار تم قصف ساحة تل جولمرك في منطقة متينة في الساعة 14:45.

وخلال هذه الهجمات الجوية لم يلحق قواتنا أي ضرر.