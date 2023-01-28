قوات الدفاع الشعبي تعلن سجل 4 مقاتلين استشهدوا في متينا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً، كشف فيه سجل 4 شهداء من قوات الكريلا، وجاء في نصه:

"استشهدت إحدى قياديات وحدات المرأة الحرة، دفريم هجار ورفاقنا دجلة وآندوك جراء هجمات العدو 27 تشرين الأول 2022 في ساحة المقاومة تلة هكاري في متينا، هؤلاء الرفاق الأبطال، الذين بذلواً جهداً قيّماً في تحويل ساحة تلة هكاري إلى قلعة للمقاومة، وأصبحوا المثال الأبرز لمقاتلي كردستان الذين لم يسمحوا للعدو بالمرور، إن رفاقنا دفريم، دجلة وآندوك، الذين نجحوا في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم من خلال تطوير العديد من العمليات في المقاومة التاريخية التي قادها مقاتلات وحدات المرأة الحرة YJA Star، ومثلما قادونا في نضالهم ومقاومتهم، وسينيرون طريقنا باستشهادهم.

سجل الشهداء هو كالتالي:

الاسم الحركي: دفريم هجار

الاسم والكنية: كليستان آيدمير

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: بدرية ـ لطيف

مكان وتاريخ الاستشهاد:27 تشرين الأول 2022 / متينا

الاسم الحركي: دجلة روهات

الاسم والكنية: عائشة محمد

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم والأب: هلالة ـ محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد:27 تشرين الأول 2022 / متينا

الاسم الحركي: آندوك سرحد

الاسم والكنية: علي نوري

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم والأب: فاطمة ـ أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد:27 تشرين الأول 2022 / متينا

كما أعلن في بياننا الصادر 10 تشرين الثاني 2022 أن قواتنا سيطرت على مجموعة من جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول 2022 في منطقة الشهيد بلنك في ساحة المقاومة في تلة هكاري، ووجهوا لهم ضربات قوية من مسافات قريبة، حيث أسفرت هذه العملية عن مقتل 12 جندي وإصابة 8 آخرين، وجراء هذه المعارك والغارات الجوية للاحتلال التركي استشهد رفاقنا سيبان، جسور وروجكَر بعد خوض مقاومة بطولية، لقد كشفنا عن سجل رفيقينا سيبان وجسور، وذكرنا أننا سنكشف عن سجل الرفيق روجكَر لاحقاً.

سجل الشهيد هو كالتالي:

الاسم الحركي: روجكَر كَابار

الاسم والكنية: مروان شاهنالي

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: هدية ـ أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الأول 2022 / متينا

(ف)