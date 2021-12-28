قوات الدفاع الشعبي تعلن سجل 3 مقاتلين استشهدوا عام 2016

جاء في بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)،” تصدى كل من رفاقنا مازدك، آرام، وبوطان للهجمات الاحتلالية التي شنتها الدولة التركية بتاريخ 28 كانون الأول عام 2016 على مناطق الدفاع المشروع (مديا)، بكل شجاعة وبسالة، ولم يتخلوا عن رغبتهم في الحرية والإيمان بالنصر حتى أنفاسهم الأخيرة، والتحقوا بقافلة رفاقهم الشهداء".

وأضاف البيان: “لقد ناضل هؤلاء الرفاق الأبطال بلا كلل من أجل حياة كريمة لشعبنا، وساروا على خط الشهادة، وفي ذكرى استشهادهم نحن كقوات الدفاع الشعبي نستذكرهم بإجلال واحترام ونجدد عهدنا على تحقيق هدفهم ’ القيادة الحرة، كردستان الحرة‘“.

وسجل الشهداء الثلاثة بحسب البيان، كالتالي:

الاسم الحركي: مازدك كردستان

الاسم والنسبة: رامين زندبور

مكان الولادة: سنه

اسم الأم – الأب: شهناز – صديق

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 28 كانون الأول- عام 2016

الاسم الحركي: آرام ريناس

الاسم والنسبة: نايف ألماس

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: جميلة – محمد معصوم

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 28 كانون الأول- عام 2016

الاسم الحركي: بوطان غفر

الاسم والنسبة: حمزة سليم

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم – الأب: زمرد – طاهر

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ 28 كانون الأول- عام 2016

وقالت قوات الدفاع الشعبي في نهاية بيانها: “عزز رفاقنا مازدك، آرام وبوطان أمل النصر والإيمان بالحرية لشعبنا من خلال نضالهم الثوري على خط البطولة. في البداية نقدم تعازينا لذوي شهدائنا الأبطال كما نعزي أبناء شعبنا الوطني في كردستان”.

(م)