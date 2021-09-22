قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل اثنين من جنود الاحتلال التركي في آفاشين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي(HPG)، بيانًا بشأن هجمات دولة الاحتلال التركي، ومقاومة قوات الكريلا ضد هذه الهجمات. وجاء في البيان:

“في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس”

في منطقة آفاشين، أحكمت قواتنا سيطرتها على جنود الاحتلال الذين كانوا على الطريق بين كري شهيد رستم وكري شهيد فهد، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد جنود الاحتلال يوم 12 أيلول الساعة 17:00، أسفرت العملية عن مقتل ما لا يقل عن 2 من جنود الاحتلال، أخذ المحتلون قتلاهم بطائرة مروحية من المنطقة بعد العملية.

“ساحة مقاومة ويرخله في منطقة آفاشين”

في 20 أيلول، حاول الجيش التركي الاحتلالي وضع متفجرات في ساحة مقاومة ويرخله، بدأت قواتنا في ويرخله بمهاجمة جنود الاحتلال التركي، وأحكموا سيطرتهم على المتفجرات وقاموا بإبطال مفعولها باحتراف.

في الساعة 21:30 من يوم 21 أيلول، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة مقاومة ويرخله بالأسلحة الثقيلة ثم حاول التقدم، نتيجة لتدخل قواتنا المقاومة في ويرخله، نشبت معركة عنيفة ولم يتمكن جنود الاحتلال من التقدم.

في 22 أيلول، قرابة الساعة 09:40، قصفت الطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة ساحة جمكو في منطقة زاب.

في 20 أيلول، بين الساعة 18:40 والساعة 19:30 حلقت مروحيات فوق خط قشورة في منطقة متينا، وفي 21 أيلول من الساعة 16:00 إلى 22 أيلول الساعة 05:30 بالقرب من ناحية كاني ماسي في منطقة عمادية، شهدت قرى عدين ودشيش وسيرارو وهيرور وساحة قلعة قمرية وكري شهيد جيا وكوردين قصفاً بقذائف الأوبيس، وقذائف الهاون والطائرات الحربية الهجومية.

ونتيجة القصف، اندلعت النيران في المنطقة ومازالت مستمرة.

المصدر: روج نيوز