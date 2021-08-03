قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 8 محتلين

وذكرت قوات الدفاع الشعبي تفاصيل عملياتها في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات، وجاء في البيان :

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة آفاشين

في الـ 2 من آب في تمام الساعة 09:45 نفذت قواتنا عملية ثورية في منطقة الشهيد جانشير في ورخلي بعدما ما تمكنت من محاصرة مجموعة من المحتلين. العملية تمت من 4 جهات وبشكل منسق. الجهة الأولى حاصرت موقعاً كان يتحصن فيه 5 محتلين واستهدفته. تم تدمير الموقع وقتل 3 محتلين وأصيب اثنان بجروح. الجهة الثانية، استهدفت موقعاً كان فيه 3 محتلين. الاستهداف أسفر عن تدمير الموقع ومقتل من فيه. وفي عملية أخرى تم استهداف موقع آخر قتل محتلان وتم تدمير الموقع. الجهتان الثالثة والرابعة حاصرت مجموعة من المحتلين كانت متخفية بين الأشجار ووجهت ضربات لتلك المجموعة لكن لم تتضح أعداد القتلى والمصابين من العدو.

بعد العملية في الساعة 00:00 و:00:40، انتشل العدو جثث قتلاه وجرحاه عبر المروحيات.

في إطار العملية الثورية التي أطلقت بروح الشهيد عكيد (معصوم قورقماز)، قتل 8 محتلين وأصيب اثنان وتدمير موقعين.

في الـ 2 من آب بين الساعة 22:30 و23:00 شهدت منطقة قاشورا في متينا تحليقاً للمروحيات. تعرض محيط قريتي كيسته وهرور في منطقة آميدية لقصف من المروحيات.

في الـ 3 من آب بين الساعة 06:00 و06:30 قصفت المدفعية منطقة زاب وساحة جمجو وقرية رنجبير آغا. في اليوم ذاته بين الساعة 10:00 و10:30 قصفت الطائرات الحبية مناطق جمجو وسيدا وورخلي.

لم تتعرض قواتنا لأي خسائر جراء هذه الهجمات.

(م)